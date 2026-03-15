Alerta Amarilla en Antuco y Alto Bío Bío: Senapred advierte sobre potente sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este sábado Alerta Amarilla para las comunas de Antuco y Alto Bío Bío, en la región del Biobío, debido al intenso sistema frontal que afectará la zona durante los próximos días.

Además, se activó Alerta Temprana Preventiva para toda la provincia del Biobío ante el pronóstico de fuertes lluvias, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h y una considerable baja en las temperaturas.

Las advertencias también son para Antuco y Alto Bío Bío, donde se declaró Alerta Amarilla, debido a que la lluvia y el viento podrían provocar derrumbes, caídas de árboles y deslizamiento de tierra.

El director regional de Senapred en la zona, Alejandro Sandoval, llamó a extremar las precauciones, especialmente en la zona cordillerana. “Deberíamos tener precipitaciones que podrían alcanzar montos de 150 milímetros, por eso hemos tomado la decisión de declarar esta alerta amarilla y solicitamos a la comunidad que se encuentre atenta a las condiciones de riesgo que se activan”, señaló a BiobioChile.