Vecinos bajo vigilancia: Contraloría cuestiona duramente espionaje en Lo Barnechea

Dictamen de Contraloría: La Contraloría General de la República concluyó que las fichas de inteligencia elaboradas por funcionarios de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) sobre dirigentes y autoridades de Lo Barnechea no se ajustaban a las competencias municipales ni al Plan Comunal de Seguridad Pública.

Seguimientos y datos sensibles: Los informes —realizados entre 2019 y 2021— incluían seguimientos, fotografías, direcciones, georreferenciación de domicilios y otros datos sensibles sobre personas consideradas “sujetos de interés”.

Origen del pronunciamiento: El dictamen se produjo tras una solicitud del concejal Francisco Madrid, quien pidió aclarar la legalidad de estas prácticas utilizadas durante el período posterior al estallido social.

Red de inteligencia municipal: Los antecedentes del caso surgieron de reportajes de El Mostrador, que revelaron una estructura de monitoreo municipal ligada a la AMSZO y a Lo Barnechea Seguridad, durante la gestión del exalcalde Cristóbal Lira.

Quiénes fueron fichados: Entre los perfiles vigilados figuraban dirigentes vecinales, activistas y autoridades políticas residentes en la comuna, con evaluaciones sobre su participación en marchas o capacidad de movilización.

Equipo responsable: La operación habría sido realizada por el Equipo SARI (Sección de Análisis y Reacción Inmediata), una unidad especial que operaba sin uniforme, con vehículos sin logos y una central de monitoreo propia.

Reacción política: El concejal Madrid valoró el dictamen, aunque criticó que no se instruyeran sumarios administrativos para determinar responsabilidades por la elaboración de estas fichas.