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Vecinos bajo vigilancia: Contraloría cuestiona duramente espionaje en Lo Barnechea Lo+leído

Vecinos bajo vigilancia: Contraloría cuestiona duramente espionaje en Lo Barnechea

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Contraloría dictaminó que las fichas de inteligencia elaboradas por la AMSZO sobre dirigentes y autoridades de Lo Barnechea no se ajustaron a competencias municipales ni al Plan Comunal de Seguridad. Los informes, realizados entre 2019 y 2021, incluían seguimientos, fotos y datos sensibles.

  • Dictamen de Contraloría: La Contraloría General de la República concluyó que las fichas de inteligencia elaboradas por funcionarios de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO) sobre dirigentes y autoridades de Lo Barnechea no se ajustaban a las competencias municipales ni al Plan Comunal de Seguridad Pública.

  • Seguimientos y datos sensibles: Los informes —realizados entre 2019 y 2021incluían seguimientos, fotografías, direcciones, georreferenciación de domicilios y otros datos sensibles sobre personas consideradas “sujetos de interés”.

  • Origen del pronunciamiento: El dictamen se produjo tras una solicitud del concejal Francisco Madrid, quien pidió aclarar la legalidad de estas prácticas utilizadas durante el período posterior al estallido social.

  • Red de inteligencia municipal: Los antecedentes del caso surgieron de reportajes de El Mostrador, que revelaron una estructura de monitoreo municipal ligada a la AMSZO y a Lo Barnechea Seguridad, durante la gestión del exalcalde Cristóbal Lira.

  • Quiénes fueron fichados: Entre los perfiles vigilados figuraban dirigentes vecinales, activistas y autoridades políticas residentes en la comuna, con evaluaciones sobre su participación en marchas o capacidad de movilización.

  • Equipo responsable: La operación habría sido realizada por el Equipo SARI (Sección de Análisis y Reacción Inmediata), una unidad especial que operaba sin uniforme, con vehículos sin logos y una central de monitoreo propia.

  • Reacción política: El concejal Madrid valoró el dictamen, aunque criticó que no se instruyeran sumarios administrativos para determinar responsabilidades por la elaboración de estas fichas.

  • Defensa del municipio: Desde el municipio se argumentó que la información se recopiló desde fuentes abiertas y con fines preventivos, y que las fichas fueron eliminadas y dejaron de elaborarse en 2021.

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