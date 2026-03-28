Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par argentino para impulsar agenda en seguridad y comercio

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este sábado con su par argentino, Pablo Quirno, con el objetivo de avanzar en una agenda que incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones.

Durante la cita, el canciller argentino aprovechó de extender la invitación del Presidente Javier Milei al Presidente José Antonio Kast para que realice una visita oficial a su país.

“Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, destacó el ministro Pérez Mackenna.

En el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de proyectar una mayor integración, orientada al crecimiento y a la prosperidad de ambos países.

En esa línea, el canciller chileno agradeció la visita de Quirno y la invitación a visitar su país. “Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó.