A los 68 falleció el periodista y conductor de noticias Eduardo Cruz-Johnson

A los 68 años falleció el periodista y lector de noticias Eduardo Cruz-Johnson, según informó este domingo su hijo al canal 24 Horas de TVN, canal donde trabajó durante más de 20 años.

El deceso del comunicador se produjo debido a complicaciones por una hipoglicemia, como consecuencia de la diabetes que lo afectaba. En sus últimas apariciones narró el complejo estado de salud que tuvo que enfrentar tras sufrir un accidente en 2024, oportunidad en la que tuvo que someterse a una operación de clavícula y lidiar con la infección de uno de sus pies.

Asimismo, el año 2017 Cruz-Johnson sufrió un ataque cardíaco, del que culpó a su excesivo compromiso con el trabajo.

De acuerdo a lo publicado en el portal 24horas.cl,el periodista fue parte fundamental del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, reconociendo su rol como “parte del patrimonio televisivo y cultural del país”

Además de ser un ícono de la televisión chilena, Eduardo Cruz-Johnson también fue parte de otros espacios del espectáculo nacional.