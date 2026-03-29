Irán denuncia que EE.UU. habla de negociación mientras planea un ataque terrestre

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones pero “en secreto” planea un ataque terrestre, y advirtió desafiante que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

“El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre”, denunció Qalibaf en un mensaje dirigido al pueblo iraní -al cumplirse un mes de la ofensiva coordinada de EE.UU. e Israel contra Irán- y difundido por medios oficiales.

Qalibaf advirtió que “esperan la llegada terrestre” de los soldados estadounidenses para lanzar fuego contra ellos y castigar para siempre a sus aliados regionales, en referencia a la llegada ayer de 3.500 infantes de marina de EE.UU. adicionales a Oriente Medio.

“Estamos en una gran guerra mundial y debemos prepararnos para el camino sinuoso y difícil que tenemos por delante hasta alcanzar la cima”, afirmó.

“Castigar a Estados Unidos”

El responsable iraní aseguró que su país confía en poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse para que no vuelva a intentar atacar a Irán”.

“Les aseguro que, con la ayuda divina, no saldremos de esta guerra sino con la victoria. (…) El misil, la calle y el estrecho (de Ormuz) están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la ‘trinchera’ de la calle. Mantengan la unidad y la cohesión”, enfatizó Qalibaf en su mensaje al pueblo iraní.

Sus declaraciones llegan en medio de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán, y tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, el jueves, de que posponía hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

Irán advierte de “humillante captura” de soldados de EE.UU.

Irán lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de carecer de estabilidad y de haber arrastrado a su país a un “atolladero mortal”, al tiempo que sostuvo que Washington actúa bajo la influencia de Israel en la guerra contra Irán.

Asimismo, aseguró que las fuerzas estadounidenses en la región han abandonado algunas de sus bases por temor a ataques y se han refugiado en zonas civiles y económicas de países vecinos, donde —según afirmó— también son objetivo de operaciones iraníes.

El militar añadió que Irán está preparado desde hace tiempo para una eventual intervención terrestre y advirtió de que responderá con contundencia a cualquier intento de ocupación de su territorio.

Asimismo, el comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército de Tierra de Irán, el general Amirhosein Shafiei, amenazó con “degollar” a las tropas estadounidenses, en una de las declaraciones más duras desde el inicio del conflicto.