Senadora Andrea Balladares es proclamada como la primera mujer presidenta de Renovación Nacional

Renovación Nacional proclamó este sábado a la senadora por el Maule, Andrea Balladares, como la nueva presidenta de la colectividad, luego de que su lista, “El Futuro nos Une”, se impusiera en las elecciones internas. De esta forma, Balladares se transformó en la primera mujer en presidir la tienda tras 39 años de historia.

“Esto nos habla de un partido fuerte, un partido serio, de un partido que se proyecta hacia el futuro. Poniendo a Chile delante y a los chilenos por delante“, indicó la senadora en su primer discurso como presidenta de RN, cargo que ejercerá durante el periodo 2026-2028.

El proceso electoral contó con más de 120 mesas de votación distribuidas en las 16 regiones del país y convocó a cerca de 10 mil militantes. En esa línea, Balladares valoró el nivel de participación en los comicios internos. “Estamos muy contentos por la gran participación en todo el país, que sin duda refleja el compromiso, la unidad y la convicción de seguir fortaleciendo el partido y proyectarlo con fuerza hacia los desafíos que vienen”, sostuvo.

Cabe mencionar, que la nueva dirección asumirá formalmente sus funciones en el próximo Consejo General del partido, agendado para el 25 de abril.

La mesa directiva electa también estará compuesta por Katherine Martorell, como secretaria general; el diputado Diego Schalper como primer vicepresidente; la segunda vicepresidencia a cargo del exministro Luis Mayol Bouchon; y vicepresidencias a cargo de la diputada Ximena Ossandón Irrarázabal, el senador Andrés Longton Herrera; Rodrigo Wainraihgt Galilea, alcalde de Puerto Montt; Juan Carlos Díaz Avendaño, alcalde de Talca y la exdiputada Marcia Raphael Mora.