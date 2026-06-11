Boric reaparece junto a exgabinete en lanzamiento de libro de Marcel

El expresidente Gabriel Boric reapareció este jueves en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile para asistir al lanzamiento del nuevo libro de Mario Marcel, su exministro de Hacienda, en una cita que reunió a parte de quienes integraron su gabinete.

El encuentro se produjo después de que Boric cuestionara al gobierno del Presidente José Antonio Kast por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y tras su viaje por Alemania, Gales y Londres, donde deslizó la idea de una eventual nueva carrera hacia La Moneda.

En la presentación de La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó, Boric compartió con exautoridades como la exministra del Interior Carolina Tohá, el exministro del Trabajo Giorgio Boccardo, la exministra de la Mujer Antonia Orellana, la exministra de Obras Públicas Jessica López y el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.

También asistieron la exsubsecretaria de Hacienda Claudia Sanhueza, el exjefe de gabinete Matías Meza Lopehandía y el exjefe de asesores Felipe Melo. Entre las ausencias estuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sucesor de Marcel, quien enfrenta una ofensiva del oficialismo para enjuiciarlo políticamente.

El lanzamiento fue moderado por el decano de la Facultad de Economía y Negocios, José de Gregorio, y contó con comentarios del exministro de Hacienda Andrés Velasco y de Alejandra Mustakis, expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile.

Marcel explicó que su libro busca recordar el periodo económico marcado por el estallido social, la pandemia y las tensiones políticas entre 2019 y 2024, así como las políticas que permitieron mitigar el impacto de esos años y volver a discutir crecimiento.

En conversación con El Mostrador, Marcel contó que el libro trata en el fondo de los “los shocks que tuvo la economía chilena desde el estallido en adelante, incluyendo también la pandemia del COVID-19 y luego lo que yo llamo el shock populista”. Respecto de eso señala que los retiros de fondos de pensiones, el IFE universal y “que todo eso generó ese equilibrio que después hubo que corregir”.

“La tesis fundamental es que nosotros, junto con todas las crisis políticas del periodo, tuvimos una crisis económica importante, que hoy día mucha gente la olvida, y en parte la olvida porque las políticas con las cuales se mitigó esa crisis fueron muy contundentes y muy consistentes en el tiempo”.