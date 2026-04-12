CONFECH rechaza que “la gratuidad sea utilizada como un instrumento disciplinario”

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) rechazó este sábado que la gratuidad “sea utilizada como un instrumento disciplinario”.

La entidad realizó la declaración en el marco de su primer Encuentro Nacional, en el marco de la tensión entre el movimiento estudiantil y el gobierno del Presidente José Antonio Kast, tras una agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Tras los sucesos, el gobierno amenazó con retirar la gratuidad a estudiantes involucrados en hechos de violencia.

“Como estudiantes provenientes de diversas realidades, territorios y carreras, rechazamos tajantemente que la gratuidad sea utilizada como un instrumento disciplinario o condicional. La gratuidad no es un favor hacia las clases populares: es la conquista histórica de generaciones de lucha estudiantil, y no permitiremos que se transforme en un beneficio transable o sujeto a castigo”, señaló la Confech a su declaración, citada por emol.

Asimismo, indicó que “nuestra bandera de lucha permanente es la educación gratuita, de calidad, no sexista, inclusiva y con acceso universal, el acceso y permanencia jamás deben depender del tamaño de los bolsillos de las familias”.

“El Estado debe asumir que es parte de sus obligaciones presentar un modelo de financiamiento justo, basado en mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sobre el uso de recursos en las instituciones de educación superior, considerando las opiniones de todas las partes”, complementó.

En materia de manifestaciones, la agrupación señaló que “ya nos encontramos desarrollando una estrategia política clara y robusta de agitación y movilización, con la convicción de sostener una coordinación nacional en articulación con diversas organizaciones del mundo social, no solo estudiantil”.

“Las movilizaciones serán convocadas en aquellos momentos que, como estudiantes, definamos como estratégicos para la defensa de nuestros derechos y la acumulación de fuerza social, procurando la mayor adhesión y articulación posible del movimiento estudiantil, incluyendo a estudiantes secundarios e institutos de formación técnica, y otorgando centralidad a las demandas levantadas desde las propias bases”, acotó.

Junto con esto, la Confech reiteró su adhesión al movimiento feminista y al de las disidencias, “integrando estas luchas de forma orgánica en su proyecto político y organizativo”.

“Sostenemos que la Educación Sexual Integral debe consolidarse como un eje estructural del sistema educativo, incorporándose de manera obligatoria en los procesos formativos y orientándose a la prevención de las violencias. Esto debe ir acompañado del fortalecimiento institucional de las unidades de género, dotándolas de recursos, capacidades y mecanismos de transparencia”, expresó.