Con una propuesta íntima Mac DeMarco cautivó al público en su primer show en Santiago

Un público entusiasta, hasta ansioso en ciertos momentos recibió este sábado al músico Mac DeMarco y su banda en el Teatro Caupolicán. El show empezó puntual a las 21.00 horas con “Shining” de su nuevo disco Guitar y siguió con “For the first time”.

Antes de los músicos canadienses estuvo en el escenario María y los Templos, una propuesta de jazz experimental que fascinó al público. A las 20.00 horas el lugar ya estaba casi repleto, el canadiense agotó las entradas para sus dos presentaciones en Chile.

Acompañado de una banda de guitarra, bajo, teclado y batería, Mac DeMarco apareció en escena relajado, con sus clásicas zapatillas Vans, jockey y camisa grande. El artista no había estado en Chile hace ocho años y sus fans, millenials y generación Z, estaban ansiosos por el reencuentro.

El músico ya había estado en Chile en varias ocasiones, conocido por sus show enérgicos, la vuelta al escenario fue más tranquila pero sin perder el carisma. El concierto comenzó con Mac DeMarco saludando con una voz aguda, realizó distintas entonaciones cómicas, se paró de manos mientras cantaba “Another one” y tocaron un interludio con la canción principal de La Pantera Rosa de Henry Mancini

La puesta en escena fue simple, fiel a su estilo, los cinco músicos en escena no destacaban por sus vestimenta ni por la presencia en escenario, sin embargo, hicieron mucho, mantuvieron encantado al público que cantaron canciones del nuevo disco y principalmente de This Old Dog. Además, el show estuvo acompañado por visuales que aludían a imágenes de videojuegos.

El músico canadiense ha construido una carrera sólida en la escena internacional, desde su debut con Rock and Roll Night Club (2012) y el aclamado 2 ese mismo año, y a lo largo de los años ha sabido evolucionar sin perder su esencia, conquistando a miles de fans en todo el mundo con algunos de sus discos como Salad Days (2014), This Old Dog (2017) y Here Comes the Cowboy (2019), trabajos que combinan influencias del rock psicodélico, soft rock y pop de los años setenta.

El primer show de Mac DeMarco logró cautivar a un público que lo esperaba hace un tiempo. Con una propuesta más tranquila e íntima el artista mostró su nueva etapa en la música pero siempre fiel a sus clásicos.