Diputados PDG desoyen a Parisi: están a favor de aprobar Ley Miscelánea del Gobierno

La Ley Miscelánea abrió un quiebre en el PDG. Mientras Parisi pidió rechazarla, diputados como Javier Olivares y Cristián Contreras manifestaron disposición a aprobarla. La bancada, en tanto, mantiene críticas al contenido, en paralelo a gestiones con el Ejecutivo para introducir cambios.

Quiebre en el PDG: La tramitación de la Ley Miscelánea del Gobierno abrió un conflicto interno en el Partido de la Gente, evidenciando diferencias entre su dirigencia y sus parlamentarios.

La tramitación de la abrió un conflicto interno en el Partido de la Gente, evidenciando diferencias entre su dirigencia y sus parlamentarios. Parisi llama a rechazar: El líder del partido, Franco Parisi , recomendó a los diputados rechazar el proyecto , criticando además la forma en que el Ejecutivo presentó la iniciativa sin diálogo previo.

El líder del partido, , recomendó a los diputados , criticando además la forma en que el Ejecutivo presentó la iniciativa sin diálogo previo. Diputados se desmarcan: Pese a esa línea, parlamentarios como Javier Olivares y Cristián Contreras manifestaron disposición a aprobar la idea de legislar , marcando distancia con el liderazgo partidario.

Pese a esa línea, parlamentarios como y manifestaron disposición a , marcando distancia con el liderazgo partidario. Autonomía parlamentaria: Contreras fue explícito en señalar que “Franco no puede ordenarle a los diputados cómo votar” , reflejando la falta de disciplina interna.

Contreras fue explícito en señalar que , reflejando la falta de disciplina interna. Apoyo condicionado: Algunos diputados plantearon que su respaldo dependerá de conocer el detalle del proyecto y de que incluya medidas beneficiosas para la ciudadanía.

Algunos diputados plantearon que su respaldo dependerá de y de que incluya medidas beneficiosas para la ciudadanía. Negociación en curso: Paralelamente, la bancada ha sostenido conversaciones con el Gobierno para introducir cambios, aunque mantiene críticas al contenido por no priorizar a la clase media.

Paralelamente, la bancada ha sostenido para introducir cambios, aunque mantiene críticas al contenido por no priorizar a la clase media. Factor clave en el Congreso: La división interna del PDG podría ser decisiva para el futuro del proyecto, dado el rol de sus votos en un Congreso fragmentado. Lee el artículo completo en el siguiente link