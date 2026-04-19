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Diputados PDG desoyen a Parisi: están a favor de aprobar Ley Miscelánea del Gobierno
La Ley Miscelánea abrió un quiebre en el PDG. Mientras Parisi pidió rechazarla, diputados como Javier Olivares y Cristián Contreras manifestaron disposición a aprobarla. La bancada, en tanto, mantiene críticas al contenido, en paralelo a gestiones con el Ejecutivo para introducir cambios.
- Quiebre en el PDG: La tramitación de la Ley Miscelánea del Gobierno abrió un conflicto interno en el Partido de la Gente, evidenciando diferencias entre su dirigencia y sus parlamentarios.
- Parisi llama a rechazar: El líder del partido, Franco Parisi, recomendó a los diputados rechazar el proyecto, criticando además la forma en que el Ejecutivo presentó la iniciativa sin diálogo previo.
- Diputados se desmarcan: Pese a esa línea, parlamentarios como Javier Olivares y Cristián Contreras manifestaron disposición a aprobar la idea de legislar, marcando distancia con el liderazgo partidario.
- Autonomía parlamentaria: Contreras fue explícito en señalar que “Franco no puede ordenarle a los diputados cómo votar”, reflejando la falta de disciplina interna.
- Apoyo condicionado: Algunos diputados plantearon que su respaldo dependerá de conocer el detalle del proyecto y de que incluya medidas beneficiosas para la ciudadanía.
- Negociación en curso: Paralelamente, la bancada ha sostenido conversaciones con el Gobierno para introducir cambios, aunque mantiene críticas al contenido por no priorizar a la clase media.
- Factor clave en el Congreso: La división interna del PDG podría ser decisiva para el futuro del proyecto, dado el rol de sus votos en un Congreso fragmentado.