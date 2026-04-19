Nuevo mapa electoral: Servel redefine distribución de escaños en la Cámara de Diputados

El Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado la resolución que actualiza la distribución de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados, aplicando por primera vez los resultados del Censo 2024.

Mediante la Resolución N°0129, el organismo cumplió con la obligación legal establecida en la Ley 18.700, que exige revisar cada diez años la asignación de cupos parlamentarios según la evolución demográfica del país.

El criterio utilizado fue estrictamente proporcional: a mayor población, mayor número de diputados por distrito, con un piso mínimo de tres y un techo máximo de ocho escaños por distrito.

La Región Metropolitana es la gran ganadora

La principal modificación se concentra en la Región Metropolitana, que aumenta en ocho escaños en total. Varios de sus distritos alcanzan ahora el máximo legal de ocho representantes: los distritos 8, 9, 10, 11, 12 y 14.

También registran alzas importantes regiones del norte y centro del país. Antofagasta aumenta de 5 a 6 escaños en el distrito 3; Coquimbo llega a 8 diputados en el distrito 5 y

Biobío aumenta a 6 representantes en el distrito 21.

Regiones que pierden representación

En sentido contrario, varias zonas del país verán reducida su presencia en la Cámara. La mayor caída se produce en Atacama, donde el distrito 4 baja de 5 a 3 escaños. Además, pierden cupos La Araucanía (distritos 22 y 23), Los Ríos (distrito 24, de 5 a 3) y también Los Lagos O’Higgins, Maule y Ñuble.

Aunque el número total de diputados se mantiene en 155, esta redistribución modifica significativamente el peso electoral de las distintas zonas del país y podría influir en las estrategias de las listas y pactos para las próximas elecciones parlamentarias.

El nuevo mapa electoral entrará en vigencia, en principio, para los comicios de 2029.

El Servel abrió un plazo de cinco días para presentar reclamaciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), lo que podría generar eventuales ajustes antes de que la distribución quede definitivamente fijada.