Doble empate deja en el congelador votación del levantamiento del secreto bancario en el Senado

El Senado dejó este miércoles en suspenso una de las normas más controvertidas de la agenda de seguridad. Tras dos votaciones empatadas consecutivas, quedó pendiente la disposición que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder, en casos excepcionales, a información bancaria protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa.

La medida forma parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y busca fortalecer la detección de operaciones vinculadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Ante la falta de quórum, la votación deberá repetirse en una próxima sesión.

La discusión tomó fuerza luego de la Operación Tokio, que desarticuló una red financiera ligada al Tren de Aragua y derivó en la detención de un ejecutivo bancario acusado de colaborar en una trama de lavado de dinero. Según la Fiscalía, la organización habría movilizado cerca de US$85 millones a través del sistema financiero formal.

Oposición acusa maniobra del Ejecutivo

Durante el debate, el senador Daniel Núñez (PC) emplazó al Gobierno a respaldar la medida, mientras que la senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que el levantamiento administrativo del secreto bancario responde a recomendaciones internacionales para combatir el crimen organizado.

El senador Diego Ibáñez (FA) acusó que el Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda, impulsó una votación separada que terminó provocando el doble empate. El parlamentario defendió la norma argumentando que mantendría la autorización judicial como regla general y que solo operaría en casos específicos, bajo auditorías, sanciones penales y control del Congreso.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recordó que actualmente el secreto bancario ya puede levantarse con autorización judicial y afirmó que el foco también debe estar en nuevas formas de mover recursos ilícitos, como las criptomonedas.

De todas formas, la oposición pidió al Gobierno incorporar el levantamiento del secreto bancario en su plan de seguridad.

La iniciativa quedó además a un paso de una Comisión Mixta por otras discrepancias entre ambas cámaras. Así, una herramienta que sus impulsores consideran clave para seguir la ruta del dinero del crimen organizado seguirá, al menos por una semana más, atrapada en el limbo legislativo.