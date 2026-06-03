Publicidad
Doble empate deja en el congelador votación del levantamiento del secreto bancario en el Senado PAÍS Foto: AgenciaUNO

Doble empate deja en el congelador votación del levantamiento del secreto bancario en el Senado

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Con el antecedente del lavado de US$ 85 millones por parte del Tren de Aragua sobre la mesa, la falta de quórum en la Cámara Alta frenó la norma que permitiría a la UAF rastrear cuentas sospechosas sin orden judicial, aplazando su definición para la próxima semana.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La discusión cobró fuerza tras la Operación Tokio, que desbarató una red financiera ligada al Tren de Aragua y reveló la presunta participación de un ejecutivo bancario en una trama de lavado de dinero por cerca de US$85 millones. Mientras senadores del oficialismo y la izquierda defendieron la medida como una herramienta clave para seguir la ruta del dinero del crimen organizado, el Gobierno mantuvo una postura más cauta, argumentando que actualmente ya existe la posibilidad de levantar el secreto bancario mediante orden judicial. La norma deberá ser votada nuevamente la próxima semana.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Senado dejó este miércoles en suspenso una de las normas más controvertidas de la agenda de seguridad. Tras dos votaciones empatadas consecutivas, quedó pendiente la disposición que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder, en casos excepcionales, a información bancaria protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa.

La medida forma parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y busca fortalecer la detección de operaciones vinculadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Ante la falta de quórum, la votación deberá repetirse en una próxima sesión.

La discusión tomó fuerza luego de la Operación Tokio, que desarticuló una red financiera ligada al Tren de Aragua y derivó en la detención de un ejecutivo bancario acusado de colaborar en una trama de lavado de dinero. Según la Fiscalía, la organización habría movilizado cerca de US$85 millones a través del sistema financiero formal.

Oposición acusa maniobra del Ejecutivo

Durante el debate, el senador Daniel Núñez (PC) emplazó al Gobierno a respaldar la medida, mientras que la senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que el levantamiento administrativo del secreto bancario responde a recomendaciones internacionales para combatir el crimen organizado.

También te puede interesar:
Apoyo a abogado de narcos y recelo a levantar secreto bancario empañan discurso de Matthei
Apoyo a abogado de narcos y recelo a levantar secreto bancario empañan discurso de Matthei
Levantar el secreto bancario: una medida urgente contra el crimen organizado
Levantar el secreto bancario: una medida urgente contra el crimen organizado

El senador Diego Ibáñez (FA) acusó que el Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda, impulsó una votación separada que terminó provocando el doble empate. El parlamentario defendió la norma argumentando que mantendría la autorización judicial como regla general y que solo operaría en casos específicos, bajo auditorías, sanciones penales y control del Congreso.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recordó que actualmente el secreto bancario ya puede levantarse con autorización judicial y afirmó que el foco también debe estar en nuevas formas de mover recursos ilícitos, como las criptomonedas.

El ministro Martin Arrau realizó un punto de prensa tras finalizar la sesión en Sala del Senado.

De todas formas, la oposición pidió al Gobierno incorporar el levantamiento del secreto bancario en su plan de seguridad.

La iniciativa quedó además a un paso de una Comisión Mixta por otras discrepancias entre ambas cámaras. Así, una herramienta que sus impulsores consideran clave para seguir la ruta del dinero del crimen organizado seguirá, al menos por una semana más, atrapada en el limbo legislativo.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad