La Semana Política: el incierto destino de la Ley Miscelánea en el Congreso

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora del Instituto Libertada, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, analizaron el ingreso con urgencia de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno y el futuro de su tramitación en el Congreso.

“Tenemos que considerar que para poder llevar adelante grandes reformas hay que tener ciertas estrategias y comprender que si bien el Ejecutivo tiene la iniciativa de ley, no podemos desconocer que en nuestra democracia representativa el Congreso no es un actor monolítico, tiene bancadas, tiene independientes, tiene comisiones. Entonces de por sí hay que generar los acuerdos necesarios para poder llevar de la mejor manera estos proyectos”, señaló Riquelme.

Por su parte, Jofré criticó que el periodo de conversaciones prelegislativas haya sido acotado para un proyecto de estas carecterísticas. “No me parece coherente buscar un ánimo de consenso en una discusión que tenga profundidad política si se le pone urgencia con una capacidad de discusión de 15 días por cada una de las cámaras, por ende creo que la intencionalidad no está puesta precisamente en una discusión colectiva”, indicó.

En esa línea, el exconsejero regional de la RM, agregó que la iniciativa contiene además elementos de fondo que “son abiertamente conflictivos para el país”.

“Bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas del 27 al 23%, terminar con el régimen de integración para las grandes empresas y que después los titulares de los socios que puedan sacar aquellos impuestos puedan reintegrarlo en su propia declaración; que se termine con el pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años que solamente beneficia a un quinto de los más ricos de aquella edad. Son cuestiones que atentan contra que el Estado pueda generar mayor financiamiento”, añadió.

Por su parte, la investigadora del Instituto Libertad, cuestionó el relato de la oposición y el uso de “eslóganes” que apuntan a que este proyecto favorece a los ricos.

“Esta reforma incentiva el empleo, busca la inversión, va a generar un tremendo apoyo para las pymes. (…) Le haría la invitación a la oposición a tomarse el tiempo necesario para estudiar debidamente este proyecto, porque son 200 páginas. Para eso también es el debate legislativo, para que en las comisiones se puedan discutir todos los pormenores que tenga la ley. Evidentemente el Gobierno va a querer llevar adelante su proyecto político, pero también tenemos que entender que para eso existe la separación de poderes del Estado y el debate se tiene que dar en el congreso”, enfatizó.