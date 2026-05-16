A los 90 años falleció exfiscal militar Óscar Podlech, condenado por crímenes de lesa humanidad

El exfiscal militar Óscar Alfonso Podlech Michaud falleció a los 90 años, informó este viernes Radio Biobio.

Su muerte fue confirmada por el abogado Maximiliano Murath.

Podlech, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, tenía 90 años y presentaba un cuadro de salud complejo en sus últimos días.

En noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó una nueva condena de 15 años de presidio contra Óscar Alfonso Podlech. También fueron condenados tres oficiales del Ejército por detención ilegal y secuestro con grave daño de ocho personas.

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Esa fue la segunda condena confirmada contra Podlech, quien cumplía sentencias en el penal Colina 1 de la Región Metropolitana.

Los delitos, calificados como de lesa humanidad, ocurrieron entre octubre y noviembre de 1973. Las víctimas fueron ejecutadas en el Regimiento Tucapel de Temuco y sus cuerpos lanzados al río Allipén, donde pescadores y lugareños encontraron algunos de ellos.

La resolución indicó: “Eran tales las facultades que tenía este abogado que los propios dichos de Aquiles Alfonso Poblete Müller manifestó que: ‘el gran responsable de todo esto y quien decidía el destino de los detenidos era el abogado Alfonso Podlech, quien estaba a cargo de la Fiscalía Militar’”.

Previamente, la Corte Suprema ratificó en octubre de 2024 una condena de 15 años y un día de presidio para Podlech. Ese fallo fue por los homicidios calificados de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, ocurridos en septiembre de 1973 en Temuco.

En julio de 2008, Podlech fue detenido en el aeropuerto Barajas de Madrid y extraditado a Italia, donde estuvo 970 días imputado por la desaparición del ciudadano italo-chileno Omar Venturelli. En marzo de 2011, un tribunal de Roma le concedió la libertad vigilada por su avanzada edad.