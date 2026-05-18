El impacto de los influencers en el negocio del entretenimiento online

En los últimos años, el entretenimiento online ha cambiado por completo la forma en que descubrimos nuevos contenidos: ya no es la televisión ni la prensa quien marca la pauta, sino los creadores que seguimos en redes sociales. En este texto veremos cómo los influencers se han convertido en piezas clave dentro de la industria del ocio digital, desde la recomendación de series y videojuegos hasta la visibilidad de tendencias como el iGaming y los juegos en línea.

Cómo influyen las recomendaciones

En plataformas como Instagram, Twitch o TikTok, la capacidad de prescripción de los influencers influye en qué series vemos, qué juegos probamos y qué plataformas exploramos. En ese contexto, proyectos de ocio digital y juegos en línea, como los que se encuentran en sitios especializados del sector del iGaming y el juego online responsable, por ejemplo propuestas alojadas en páginas como https://tonybet.com/cl, se han visto directamente afectados por estas nuevas dinámicas de recomendación. Para la industria del entretenimiento, entender este vínculo entre creadores de contenido y plataformas se ha vuelto clave.

Influencers que controlan la parrilla digital

En la televisión tradicional, existía un equipo que decidía la parrilla, el horario y el tono de los contenidos. Hoy, muchos usuarios descubren qué ver, qué escuchar o a qué jugar gracias a lo que aparece en el feed de su influencer favorito.

Esa lógica ha hecho que estrenos de series, conciertos en streaming o lanzamientos de juegos se planifiquen en torno a campañas con influencers, más que a campañas puramente televisivas. El entretenimiento online, en la práctica, se “agenda” ahora desde los dispositivos móviles de estas figuras.

Cómo los influencers impulsan el iGaming y los casinos online

Dentro del amplio paraguas del entretenimiento digital, el iGaming y los juegos online han encontrado en los influencers un canal de visibilidad relevante, aunque también controvertido. En lugar de hablar de “apuestas” de forma directa, muchos creadores se enfocan en la experiencia de juego: interfaces, modos en vivo, torneos, dinámicas socials y tecnologías como la inteligencia artificial o el 5G que mejoran la fluidez de las plataformas.

Aspectos a destacar

Dentro de este vínculo hay muchos aspectos clave. Por un lado las sesiones de juego aparecen como parte de una rutina de ocio compartida, con música de fondo, chat en tiempo real y otros títulos alternándose en pantalla, algo que se ve a diario en canales de streamers como TheGrefg o Cristinini.

En paralelo, el foco suele ponerse en la tecnología y el diseño de las plataformas, destacando la rapidez de carga, las opciones de personalización o las innovaciones gráficas más que el resultado económico de cada partida; esta lógica encaja con el giro general hacia formatos de streaming en los que la audiencia busca entretenimiento y fluidez tecnica, como señalan análisis sobre Twitch y TikTok y rankings de canales de videojuegos en español. Por último, también empieza a ganar peso un discurso vinculado a la seguridad y al juego responsable.

Responsabilidad y límites en la influencia

El poder de arrastre de los influencers trae consigo preguntas sobre responsabilidad, transparencia y límites éticos. Un ejemplo claro fue la campaña en la que decenas de creadores españoles, algunos con más de un millón de seguidores como Marina Yers o Jesús Sánchez Seda, promocionaron en sus stories de Instagram un canal de Telegram de apuestas deportivas presentándolo como una fuente “segura” de ingresos rápidos. La resolución del Jurado de la Publicidad de Autocontrol determinó que se trataba de publicidad encubierta que incumplía las normas sobre juego responsable y control de edad. De cara al futuro, el gran reto estará en lograr que las colaboraciones entre plataformas de entretenimiento online e influencers combinen creatividad y alcance con reglas claras de transparencia y juego responsable, de modo que la diversión siga creciendo sin dejar de lado la protección de quienes consumen estos contenidos.