Chile convoca reunión regional de alto nivel contra el crimen organizado y el narcotráfico

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile convocó para el próximo jueves 28 de mayo una reunión de cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, con el fin de fortalecer la cooperación regional frente a la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico.

La cita se realizará en Santiago y busca avanzar en mecanismos conjuntos de coordinación, intercambio de información e interoperabilidad institucional para enfrentar un flagelo que supera las fronteras nacionales.

El canciller Francisco Pérez Mackenna advirtió que “la delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas”.

Debido a su naturaleza transfronteriza, aseguró el secretario de Estado, los esfuerzos de los países de manera individual son insuficientes y “deben complementarse con mayor cooperación política y técnica”. “La clave es la unidad”, agregó..

En la misma línea, el canciller aseguró que “el crimen organizado es un flagelo que afecta a Latinoamérica y debemos combatirlo juntos. Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región”.

Se espera que el encuentro concluya con un documento que establezca medidas concretas, medibles y verificables en áreas como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

Las autoridades participantes, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, son el Canciller Pablo Quirno y ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Argentina; el Canciller Fernando Aramayo Carrasco de Bolivia; el Canciller Gabriela Sommerfeld Rosero y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown, de Ecuador; el Canciller Carlos Pareja y ministro del Interior, José Zapata Morante, de Perú: y el Canciller Francisco Pérez Mackenna y ministro de Seguridad, Martín Arrau, de Chile.