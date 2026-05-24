Gobierno reanudará desalojo de megatoma Cerro Centinela en San Antonio

El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela no se realizará antes del 15 de junio, según confirmó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien detalló que se priorizará la coordinación con Carabineros, la notificación previa a las familias y el apoyo municipal para traslado de enseres y albergues.

“Vamos a continuar con el desalojo. Ciertamente tenemos que trabajar con la policía los polígonos, y previamente informar a los vecinos. El desalojo no va a ser nunca antes del 15 de junio y, en paralelo, tenemos que desalojar el predio que colinda con la toma. Entonces, eso también lo que nosotros queremos es que no se junten ambos desalojos por la complejidad que significaría”, precisó Millones.

La autoridad, según consigna radio BioBio, indicó que se deberá ejecutar el desalojo de un predio colindante perteneciente a Esval, donde un fallo judicial involucra a más de 545 familias. El objetivo del Gobierno es evitar que ambos procedimientos se superpongan debido a la alta complejidad operativa y la necesidad de suficiente contingente policial.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ratificó que el procedimiento se retomará conforme al fallo judicial y que el plan habitacional para el terreno expropiado continuará, priorizando a las familias según su orden de llegada.

“Tuvimos una interrupción parcial por un tema de dotación de carabineros, y se va a reactivar el desalojo de la toma Centinela según lo programado y lo indicado por los tribunales. Vamos a informar los plazos. Debiéramos iniciar las demoliciones la próxima semana, y vamos a desalojar todo lo que se indicó”, aseguró.

Críticas desde el movimiento de pobladores

Desde el Movimiento de Pobladores Organizados, su representante Gustavo Sepúlveda cuestionó la falta de avances concretos en materia habitacional y la ausencia de una reunión formal con el Minvu.

“Hay mucha gente esperando el sistema, pero todo esto está desordenado, totalmente desordenado. Y eso es lo que nosotros esperábamos en esta reunión, cuando tengamos con el Ministerio, pero al final del día no se ha tenido reunión y no se ha podido ordenar nada, entonces, está todo a nivel de anuncio”, cuestionó.