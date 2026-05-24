Récord histórico: Santiago registró la tarde más fría en seis décadas este sábado

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que este domingo se mantendrá nublado y con neblinas en la capital, aunque las temperaturas máximas subirán hasta los 13°C-15°C, tras una jornada histórica de frío el día sábado.

La DMC detalló que la persistencia de las nubes bajas y la escasa ventilación generaron condiciones muy frías en gran parte de la zona central. “La persistencia de las nubes bajas, sumado a la escasa ventilación, mantuvo un ambiente muy frío durante toda la jornada en gran parte de la zona central”, precisó la DMC.

La capital vivió el sábado su tarde más fría en 61 años. En Quinta Normal, la temperatura máxima apenas alcanzó los 7,2°C, una cifra excepcionalmente baja para esta época del año y que constituye un récord histórico reciente para Santiago.

Las temperaturas máximas registradas el sábado en la zona central fueron en Quinta Normal 7,2°, Pudahuel 7,3°, en Buin 6,0°, en Rancagua 6,9° y en Talca 13,1°.

La semana ha estado marcada por una persistente nubosidad, niebla y escasa insolación, lo que ha acentuado la sensación de frío en la Región Metropolitana y zonas aledañas.