Muestra “Piedras Raras” en Concepción

Balmaceda Arte Joven Biobío, Colo-Colo 1855, Concepción.

Inauguración: miércoles 10 de junio – 18:30 horas.

Lunes a viernes – 10:30 a 19:00 horas.

Hasta el 9 de julio.

La muestra “Piedras Raras” es una exposición preparada por la arquitecta y artista visual Marisela Herrera, quien presentará en la galería de la sede una completa investigación en torno a cuerpos de agua de la provincia de Concepción: Lagunas Redonda, Lo Galindo, Tres Pascualas y “de los Patos”, además del río Biobío.

La exposición está integrada por cinco lienzos, en los que los espacios retratados son intervenidos a través de realidad aumentada y el uso de recursos desarrollados a partir de elementos naturales del mismo ecosistema. Las composiciones interpelan las leyes de la física conocidas hasta la actualidad, invitando al espectador a imaginar una nueva realidad.

Su trabajo se desarrolla a partir de un proceso híbrido que combina observación del paisaje, herramientas digitales y pintura. Mediante el uso de realidad aumentada, scanner 3D y modelado tridimensional, Herrera introduce elementos improbables dentro del espacio físico, como estructuras flotantes, distorsiones cromáticas o situaciones que desafían la física conocida, creando composiciones espaciales que posteriormente traslada al lienzo.

La autora, Marisela Herrera, se formó como arquitecta en la Universidad de Concepción, desde donde egresó el año 2017 con especialidad en diseño. Con “Piedras Raras” la artista aborda el paisaje como un espacio abierto a la observación, la intervención y la imaginación. Su trabajo propone un diálogo entre pintura, tecnología y percepción, explorando cómo la realidad puede ser alterada temporalmente para revelar nuevas formas de experimentar el mundo.

El montaje es el primero seleccionado por el emblemático espacio penquista para ser partícipe de su programación a través de la convocatoria Galería Activa, que invitó a postular a exponentes menores de 35 años para que integren su programación anual. La instancia seleccionó además la propuesta de la artista local Camila Desdiore, quien expondrá durante el segundo semestre en compañía del colectivo de danza Incorpórea.

La sala expositiva ha recibido durante lo que va de año a otras dos propuestas de las artes visuales, iniciando su calendario con la muestra “Monótono” de Alejandro Delgado Pérez, para luego recibir la iniciativa comunitaria “Tucapel Bajo y sus fantasmas”. Además, durante julio en adelante la sala será espacio expositivo de otras tres propuestas, que incluyen artistas provenientes de la región del Biobío y del resto del país.

Cabe señalar que el programa Galería Activa de BAJ Biobío recibió el año 2024 el Sello de Certificación de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, reconocimiento entregado por Archivo Visual Biobío y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío a aquellas instituciones que demuestran un compromiso genuino con la ética laboral y la equidad del área.