Lanzamiento del libro “La belleza y la furia” de Arturo Duclos

Liguria, Merced 298, Metro Bellas Artes.

Viernes 19 de junio – 20:00 horas.

El libro cuenta con la participación de destacados autores como Dermis León, Ricardo Loebell, Rita Ferrer y Cuauhtémoc Medina, quienes aportan ensayos que dialogan con la obra de Duclos desde distintas perspectivas críticas. Tanto la publicación como el audiovisual fueron posibles gracias a la colaboración del centro cultural, coleccionistas, galerías y diversos agentes del mundo del arte.

“La belleza y la furia” propone una lectura de la historia reciente a través de imágenes, organizadas en secciones cromáticas que estructuran la exposición original. En este cruce entre arte, biografía y memoria, el proyecto se despliega como un registro que transita entre lo editorial y lo audiovisual, expandiendo la experiencia expositiva hacia nuevos formatos.

La realización del proyecto convocó a un amplio equipo creativo, bajo la coordinación de Dominique Martel, e incluyó la participación del curador Gerardo Mosquera, el Premio Nacional de Arte Eduardo Vilches, el fotógrafo Jorge Brantmayer, la diseñadora Fernanda Urrutia, la montajista María Teresa Viera Gallo y el compositor Domingo Duclos, entre otros.

“La publicación del libro La belleza y la furia, cobra un especial sentido hoy para mí porque recoge más de cuarenta años de trayectoria, y registra una producción antológica sobre mis obras, que mirada en perspectiva recoge una visión histórica de nuestro país. Historia que atraviesa mi biografía y la biografía nacional. En esta dimensión se abordan aspectos que narran desde la alegoría, eventos políticos, sociales y culturales que nacieron sumergidos dentro de los discursos artísticos hegemónicos, y fueron mis influencias tempranas desde la Escena de avanzada”, comparte Duclos.

Más que una retrospectiva tradicional, el libro se presenta como un ejercicio crítico que reconstruye -casi quirúrgicamente- fragmentos de memoria, tensionando los límites entre lo político, lo estético y lo autobiográfico.

“Pensar la historia nacional desde las imágenes, adquiere una dimensión de antología. Al antologar la memoria de una obra de creación y junto a la de un país, he podido asistir al abismo del odio y de la intolerancia. Lejos de la nostalgia, me he dado cuenta de que en esta reconstrucción de ‘mi historia nacional’, nuestra historia, el trabajo del arte viene a imaginar las nuevas maneras de pensar esta historia, para llenar los vacíos donde acechan los fantasmas del pasado que vuelven a surgir en la construcción de nuestro futuro”, concluye el artista.