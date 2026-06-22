China incluye a diez empresas de EE. UU. en su lista de control de exportaciones

China incluyó este lunes a diez entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones. Entre ellas empresas de defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras, en un nuevo episodio de las fricciones tecnológicas y comerciales entre Pekín y Washington.

El ministerio chino de comercio anunció en un comunicado que la medida se adopta en virtud de la Ley de Control de Exportaciones y de la normativa sobre productos de doble uso, con el objetivo de “salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales” y cumplir obligaciones internacionales de no proliferación.

La cartera prohibió a los operadores chinos exportar productos de doble uso a esas diez entidades y vetó que organizaciones o individuos de cualquier país o región transfieran o proporcionen a esas compañías artículos de doble uso originarios de China.

Comercio añadió que las operaciones de exportación en curso deberán detenerse de inmediato y que, en casos especiales en los que sea necesario realizar una venta, los exportadores deberán solicitar autorización al Ministerio.

La lista incluye a Aveox, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials y USA Rare Earth.

Entre las entidades señaladas figuran fabricantes y proveedores vinculados a drones, robótica, tecnología militar, sistemas aeroespaciales, servicios marítimos y tierras raras, sectores clave en la competencia tecnológica y comercial entre las dos mayores economías del mundo.

La medida llega en un contexto de persistentes tensiones entre China y Estados Unidos pese a la visita de Estado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó a Pekín en mayo, durante la cual ambas partes defendieron una nueva “relación de estabilidad estratégica constructiva” para encauzar los vínculos bilaterales.

Desde entonces, Pekín y Washington han anunciado mecanismos de diálogo en comercio e inversiones, compromisos en agricultura y aviación y contactos militares, pero también han mantenido roces por aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones estadounidenses contra empresas chinas.

El anuncio se conoce además después de que China prometiera “contramedidas firmes y contundentes” por la decisión de Estados Unidos de incluir a varias compañías chinas, entre ellas Alibaba, Baidu, BYD y Unitree, en su lista de “empresas militares chinas”.

Pekín ha acusado de forma reiterada a Washington de ampliar el concepto de seguridad nacional para restringir el desarrollo de compañías chinas, mientras redobla sus esfuerzos de autosuficiencia tecnológica en semiconductores, inteligencia artificial, robótica, nuevos materiales y cadenas industriales estratégicas.