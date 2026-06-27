Ataque a petrolero eleva tensión en Ormuz: Reino Unido aumenta alerta de amenaza

El estrecho de Ormuz volvió a situarse en el centro de la tensión internacional luego de que la agencia marítima británica UKMTO elevara este sábado el nivel de amenaza a “sustancial”, tras el impacto de un proyectil contra un petrolero que navegaba por una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo a información proporcionada por Reuters, el buque sufrió daños en el puente de mando, aunque no se registraron heridos entre la tripulación ni daños medioambientales.



La decisión coincide con una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos gobiernos se acusaran mutuamente de incumplir el acuerdo provisional alcanzado hace dos semanas para contener el conflicto. Washington aseguró haber atacado objetivos iraníes durante la noche, mientras que Teherán afirmó haber respondido con ofensivas contra posiciones vinculadas a fuerzas estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que bombardeó instalaciones militares de Estados Unidos en represalia por la “agresión estadounidense”. Paralelamente, Bahréin —que alberga la base regional de la Armada estadounidense— denunció haber sido blanco de drones iraníes y condenó el ataque, calificándolo como una amenaza para la seguridad de su territorio.

En paralelo, la UKMTO advirtió a las embarcaciones sobre la posible presencia de minas navales, un incremento de la actividad militar y una mayor congestión en las rutas de navegación del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas bombardearon depósitos iraníes de misiles, drones e instalaciones de radar costero, luego del ataque con un dron contra el buque mercante M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur, cuando abandonaba el estrecho por la costa de Omán.

Las recriminaciones entre ambos países también se trasladaron al plano político. El presidente de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, acusó al presidente Donald Trump de no respetar los compromisos asumidos en la negociación ni el alto al fuego.

Desde Washington, el vicepresidente JD Vance defendió la actuación estadounidense y responsabilizó a Irán de una eventual reanudación de las hostilidades, advirtiendo que “la violencia será respondida con violencia”.