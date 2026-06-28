30 mil vacunas y ayuda humanitaria: Chile amplía cooperación a Venezuela tras terremotos

El Gobierno chileno reforzó su asistencia a Venezuela con el envío de 30 mil dosis de vacunas contra la difteria y el tétanos, como parte del apoyo humanitario desplegado tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 1.430 fallecidos y 3.238 personas lesionadas, según el balance oficial entregado por las autoridades venezolanas.

La ministra de Salud, May Chomali, informó que las vacunas ya fueron entregadas a un operador para su traslado al país caribeño y sostuvo que esta ayuda busca prevenir enfermedades y proteger a las comunidades afectadas por la emergencia. “El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional”, señaló la secretaria de Estado.

La entrega de insumos sanitarios se suma a las acciones impulsadas por el Ejecutivo chileno durante los últimos días. Hasta ahora, según el balance realizado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, el país ha despachado dos vuelos con ayuda humanitaria hacia Venezuela, incluyendo brigadistas especializados y tres toneladas de suministros.

Entre los equipos desplegados se encuentra la unidad Urban Search and Rescue (USAR) de Bomberos de Chile, cuyos integrantes permanecen trabajando en La Guaira en labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre estructuras colapsadas, enfrentando condiciones complejas en una de las zonas más afectadas por el desastre.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con la familia de una ciudadana chilena fallecida a causa de los sismos y habilitó mecanismos para facilitar la localización y el reporte de otros connacionales que permanezcan en territorio venezolano.