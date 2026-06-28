Familia de futbolista Lucas Trejo es encontrada sin vida tras colapso de edificio en Venezuela

El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó este sábado el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, poniendo fin a 74 horas de intensa búsqueda tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

A través de un comunicado, la institución expresó sus condolencias por la tragedia que golpeó al jugador de 38 años. “El Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta profundamente la pérdida de toda la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros. Luego de 72 horas de búsqueda, los encontraron sin vida”, señaló.

Desde el desastre se desconocía el paradero de Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, quienes permanecían en un edificio de Playa Grande que colapsó a raíz del doble sismo.

La situación había generado conmoción luego de que el propio Trejo difundiera un desesperado mensaje en redes sociales solicitando ayuda para encontrarlos. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió.

Al momento de la tragedia, el futbolista se encontraba en Caracas junto a su equipo, que debía disputar un compromiso por la Copa Venezuela frente a Deportivo Miranda. El caso se produce mientras las autoridades venezolanas continúan enfrentando las consecuencias del terremoto que ha dejado un elevado número de víctimas en el país.