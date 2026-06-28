Francia registra mil muertes adicionales tras histórica ola de calor

Las autoridades sanitarias francesas advirtieron que la ola de calor que afectó al país durante los últimos once días dejó, de manera preliminar, cerca de mil fallecimientos más de lo habitual desde el 24 de junio, un balance que podría aumentar a medida que se consoliden los registros, manteniendo bajo presión a hospitales y servicios de urgencia.

La Agencia Nacional de Salud Pública informó que el 85% de las muertes adicionales corresponde a personas mayores de 65 años y alertó sobre un incremento cercano al 40% en los fallecimientos ocurridos en domicilios, especialmente en la región de Île-de-France, donde se ubica París.

El episodio, considerado uno de los más intensos registrados en el país, superó los 40°C en diversas zonas y afectó especialmente a las regiones que permanecieron bajo alerta roja, entre ellas Isla de Francia, Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle del Loira, Normandía y Países del Loira.

Si bien el escenario reavivó las comparaciones con la ola de calor de 2003, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, sostuvo que, pese a la similitud meteorológica, no se espera alcanzar el mismo nivel de mortalidad registrado entonces, cuando fallecieron unas 15 mil personas.

Las consecuencias de la emergencia también abrieron un debate político. Mientras especialistas advirtieron que hospitales, servicios de emergencia y bomberos continúan sobrecargados, dirigentes políticos llamaron a revisar la preparación del país frente a eventos climáticos extremos y plantearon la necesidad de acelerar las medidas de adaptación al cambio climático.