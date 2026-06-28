Madre de niño víctima de fatal encerrona: “No quiero que haya otro Alejandro”

Con un llamado a que el crimen de su hijo no vuelva a repetirse, Claudia Jorquera, madre de Alejandro, el niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo, aseguró que continuará buscando justicia hasta las últimas consecuencias.

“Ya perdimos a nuestro hijo, pero no quiero que haya otro Alejandro. ¿Cuántos niños se han ido por culpa de estos desgraciados? Vamos a luchar hasta el último por esto”, afirmó la mujer tras participar en la despedida del menor, manifestando su esperanza de que los jueces escuchen a la familia.

Pese al profundo dolor que enfrenta, también destacó el recuerdo que dejó su hijo entre quienes lo conocieron. “Estoy demasiado orgullosa de mi hijo. Todo lo bello que hablaron sus profesores y compañeros del colegio”, expresó.

La madre reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y que incluso necesita medicamentos para sobrellevar la situación. “Si no anduviera empastillada no podría estar acá. Me tomo una pastilla y un vaso de agua. Después otra pastilla y otro poco de agua. Estoy deshecha”, relató.

Junto con describir su estado emocional, confesó que la tragedia también ha remecido su fe. “Tengo rabia y estoy enojada con Dios. Se lo dije al padre después del funeral. ¿Por qué Dios quiso llevarse a mi hijo? Mi único hijo. Soy católica, pero no sé ahora. No sé qué voy a sentir mañana. Hoy me siento así”, señaló.