Vodanovic y rechazo a Ley Miscelánea: Gobierno “no ha tenido voluntad política” de modificarla

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, defendió este domingo el rechazo de la oposición a la idea de legislar la Ley Miscelánea, también denominada megarreforma, asegurando que el proyecto impulsado por el Gobierno responde a una visión ideológica que, a su juicio, debilita el rol del Estado y compromete la sostenibilidad fiscal del país.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria sostuvo que, si bien comparte el objetivo de promover el crecimiento económico y aumentar la inversión, considera que el diseño de la iniciativa va en una dirección equivocada.

“El proyecto tiene buenas intenciones”, reconoció, agregando que existe consenso respecto a que “es necesario el crecimiento económico, incentivar la inversión”. Sin embargo, enfatizó que su sector rechaza los principios que inspiran la propuesta y las consecuencias que podría generar.

Uno de los principales cuestionamientos de Vodanovic apunta a la concepción del Estado que, según afirmó, está detrás de la iniciativa. En ese sentido, criticó declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al rol que debe cumplir el aparato público.

“La diferencia está en la visión que tiene el gobierno respecto al rol del Estado”, afirmó, asegurando que detrás de la propuesta “hay un tema ideológico por parte del gobierno”, el que, a su juicio, busca reinstalar “la política nuevamente del chorreo”.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo “parece creer profundamente en que el crecimiento mágicamente va a traer bienestar”, planteamiento que contrapuso con la experiencia de las últimas décadas.

“La superación de la pobreza se logró con políticas públicas destinadas a sacar a la gente de la extrema pobreza y sacarlas de la pobreza con un Estado fuerte, no con menos Estado como se propone hoy día”, señaló.

La presidenta del PS también advirtió sobre los efectos fiscales de la iniciativa, asegurando que existen riesgos ampliamente advertidos por especialistas.

“Es un proyecto que no se preocupa de los efectos perniciosos que crea y que han sido advertidos a nivel nacional, internacional”, sostuvo.

Según explicó, uno de los principales problemas es el impacto que tendría sobre las cuentas públicas, debido al desbalance que, afirmó, provocaría durante varios años.

“El déficit que crea hasta al menos el 2033” es una de las principales razones por las que la oposición decidió rechazar la idea de legislar, afirmó.

Vodanovic también cuestionó el proceso de tramitación del proyecto y acusó al Ejecutivo de no haber mostrado disposición a incorporar cambios planteados por parlamentarios y especialistas.

Recordó que durante las 49 exposiciones realizadas en la Comisión de Hacienda del Senado participaron académicos y expertos que formularon diversas observaciones a la iniciativa.

Sin embargo, aseguró que “la silla del ministro (…) estuvo permanentemente vacía”, lo que, a su juicio, reflejó una falta de disposición para escuchar los planteamientos realizados durante el debate.

“El gobierno no ha tenido voluntad política de modificar el proyecto”, concluyó la senadora, insistiendo en que esa falta de apertura terminó por impedir un acuerdo en torno a la megarreforma.