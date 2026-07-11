Venezuela estima en 25 mil las viviendas necesarias tras terremotos y fallecidos aumentan a 4.333

Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están “ilegalmente retenidos” en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En rueda de prensa, aseguró que el Gobierno venezolano entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, sin dar más detalles. El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas “seguramente va a aumentar” a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

El líder chavista también actualizó la cifra de muertos, a la que sumó 215 nuevos cuerpos rescatados que ascienden el número total a 4.333.

Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

Más de 300 muertos sin reconocer

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, precisó que hay 315 cuerpos sin identificar y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer “en especulaciones”.

“Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (…) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas”, dijo.

Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo -plataformas independientes sitúan en casi 30.000 las personas aún no contactadas-, pero Rodríguez aseguró que no las están ocultando, pues desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.

“Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”, justificó.

Además, también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno venezolano aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

Más cifras del balance del terremoto en Venezuela

El número de personas sin vivienda sigue en 17.907 y la de familias atendidas en 86.794, indicó el chavista, quien también aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios. El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1.203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.