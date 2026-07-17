Aguas Andinas da cuenta de insólito hallazgo en alcantarillado de Puente Alto
En medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana, trabajadores de Aguas Andinas encontraron sacos con cabezas de caballo al interior de un colector en Puente Alto. La empresa advirtió que este tipo de residuos obstruye la red y aumenta el riesgo de colapsos durante las lluvias.
El subgerente de Operaciones de Aguas Andinas, Jaime Avello, explicó que “en medio de trabajos de desobstrucción de la red de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, al despejar un colector de aguas servidas de 500 mm, nuestros equipos se encontraron con sacos con cabezas de caballo en su interior”.
El ejecutivo calificó el hecho como una muestra de irresponsabilidad y advirtió que este tipo de acciones afecta gravemente la operación del sistema, especialmente durante eventos climáticos como el actual. “La red está sumamente presionada y exigida producto de los inusuales volúmenes de precipitaciones que colapsan los colectores de aguas lluvias, los que no son operados por Aguas Andinas”, afirmó.
A lo largo del año, Aguas Andinas ha venido desplegando un plan preventivo, que ha tenido como resultado la extracción de 2 mil toneladas de basura desde las redes de alcantarillado de la ciudad.
La compañía refuerza el llamado a la población a un buen uso de la alcantarilla no arrojando elementos que puedan obstruirla, como también evitando abrir las tapas en las calles.