Aguas Andinas da cuenta de insólito hallazgo en alcantarillado de Puente Alto

Al desobstruir un colector de la red de alcantarillado en la comuna de Puente Alto en medio de las intensas e inusuales lluvias que afectan a la Región Metropolitana, equipos de Aguas Andinas encontraron sacos con cabezas de caballos. Los trabajos de despeje continúan debido a que en jornadas de lluvias como estas, el alcantarillado recibe las aguas lluvias que saturan los colectores diseñados para precipitaciones que no son operados por la compañía.

El subgerente de Operaciones de Aguas Andinas, Jaime Avello, explicó que “en medio de trabajos de desobstrucción de la red de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, al despejar un colector de aguas servidas de 500 mm, nuestros equipos se encontraron con sacos con cabezas de caballo en su interior”.

El ejecutivo calificó el hecho como una muestra de irresponsabilidad y advirtió que este tipo de acciones afecta gravemente la operación del sistema, especialmente durante eventos climáticos como el actual. “La red está sumamente presionada y exigida producto de los inusuales volúmenes de precipitaciones que colapsan los colectores de aguas lluvias, los que no son operados por Aguas Andinas”, afirmó.

A lo largo del año, Aguas Andinas ha venido desplegando un plan preventivo, que ha tenido como resultado la extracción de 2 mil toneladas de basura desde las redes de alcantarillado de la ciudad.

La compañía refuerza el llamado a la población a un buen uso de la alcantarilla no arrojando elementos que puedan obstruirla, como también evitando abrir las tapas en las calles.