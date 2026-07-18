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Enel Distribución informa actualización del estado del servicio eléctrico en su zona de concesión Comunicado

Enel Distribución informa actualización del estado del servicio eléctrico en su zona de concesión

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La compañía hace un llamado a que los clientes siempre reporten sus casos a través de los canales digitales de atención como WhatsApp (+56 9 9444 7606), la app Enel Clientes Chile y los números Call center: 600 696 0000 / 800 800 696.

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Producto del sistema frontal que continúa afectando a la Región Metropolitana, Enel Distribución informa que a las 07:15 horas un total de 7.115 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, principalmente en las comunas de Conchalí y Peñalolén.

El evento meteorológico de lluvia y viento que ha afectado a la capital ha provocado caída de árboles y de otros objetos sobre la red eléctrica, provocando diversas interrupciones en el suministro que se han ido normalizando gracias a maniobras de recuperación remota con telecontrol y al trabajo de las cuadrillas desplegadas en terreno.

En relación con los clientes electrodependientes, Enel Distribución monitorea de manera permanente la continuidad del suministro de sus clientes registrados y mantiene reforzados los protocolos de atención prioritaria.

La compañía hace un llamado a que los clientes siempre reporten sus casos a través de los canales digitales de atención como WhatsApp: +56 9 9444 7606; App Enel Clientes Chile y Call center: 600 696 0000 / 800 800 696.

La compañía dispone de un mapa georreferenciado con información actualizada cada 15 minutos sobre el estado del servicio por sector y comuna (consultable en este link).

Enel Distribución llama a sus clientes a la prudencia, y no intervenir e intentar reponer el servicio por medios propios ante una eventual interrupción de suministro eléctrico para evitar cualquier riesgo de electrocución, y siempre reportar este tipo de situaciones a través de los canales oficiales

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