Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de cabo Marcos Cosme

El Gobierno de José Antonio Kast decretó duelo nacional los días 18, 19 y 20 de julio por la muerte del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, quien falleció tras resultar gravemente herido durante un operativo policial en Valdivia.

“El Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior, ha decretado Duelo Nacional durante los días 18, 19 y 20 de julio de 2026, en honor al cabo primero de Carabineros, Marco Javier Cosme Barquero, quien falleció en acto de servicio. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, informó el Ministerio del Interior.

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El uniformado, de 32 años y con 13 años y cinco meses de servicio en la institución, formaba parte del GOPE desde 2019 y fue gravemente herido mientras participaba en un operativo para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Durante el enfrentamiento, registrado en el sector rural de Punucapa (Las Minas), en la costa de la capital regional, el imputado habría disparado con un revólver contra los efectivos, alcanzando también al suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien recibió un impacto en el abdomen y se encuentra fuera de riesgo vital.