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Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de cabo Marcos Cosme PAÍS

Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de cabo Marcos Cosme

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El cabo Marcos Cosme, de 32 años y miembro del GOPE, fue herido en un tiroteo en Punucapa al intentar detener a Carlos Cancino, “El Rana”, último prófugo por el asesinato del suboficial Naín.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno de José Antonio Kast decretó duelo nacional los días 18, 19 y 20 de julio por la muerte del cabo primero Marcos Cosme, herido en un operativo. El uniformado, de 32 años y 13 en Carabineros, pertenecía al GOPE y fue baleado al intentar detener a Carlos Cancino, “El Rana”, último prófugo por el crimen del suboficial Naín en 2020. En el enfrentamiento en Punucapa, el imputado también hirió al suboficial Roberto Canio, fuera de peligro.
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El Gobierno de José Antonio Kast decretó duelo nacional los días 18, 19 y 20 de julio por la muerte del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, quien falleció tras resultar gravemente herido durante un operativo policial en Valdivia.

“El Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior, ha decretado Duelo Nacional durante los días 18, 19 y 20 de julio de 2026, en honor al cabo primero de Carabineros, Marco Javier Cosme Barquero, quien falleció en acto de servicio. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, informó el Ministerio del Interior.

El uniformado, de 32 años y con 13 años y cinco meses de servicio en la institución, formaba parte del GOPE desde 2019 y fue gravemente herido mientras participaba en un operativo para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Durante el enfrentamiento, registrado en el sector rural de Punucapa (Las Minas), en la costa de la capital regional, el imputado habría disparado con un revólver contra los efectivos, alcanzando también al suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien recibió un impacto en el abdomen y se encuentra fuera de riesgo vital.

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