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¡Hola! El domingo termina el Mundial, que ha estado bien entretenido. ¿Quién creen que saldrá campeón, América o Europa?

Por lo pronto, este fin de semana se celebra en el Centro Cultural La Moneda la segunda edición de la Feria Malqueridas, que reúne productos artesanales, comerciales y de alimentación pertenecientes a emprendimientos con compromiso social, fundaciones y organizaciones enfocadas en la reinserción de personas privadas o ex privadas de libertad, en el marco del Día de la Reinserción (18 de julio) y del primer aniversario del documental Malqueridas (Tana Gilbert, 2024).

Otro panorama imperdible son los shows inmersivos de Coldplay, Los Beatles, Los Jaivas, Pink Floyd y David Bowie en el Planetario de Santiago.

Y la próxima semana será el estreno mundial del ballet Orgullo y prejuicio en el Teatro Municipal de Santiago, de la mano de Kenneth Tindall, flamante coreógrafo residente del Northern Ballet en Leeds y uno de los pocos artistas que han adaptado este título a la danza; e Ian Kelly, dramaturgo estrella del West End de Londres.

Además, en esta edición: la nueva película de Maite Alberdi, la peruana que hacer covers en quechua y las tortugas chilenas prehistóricas.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo al dramaturgo Felipe Zambrano por su obra sobre los niños adoptados ilegalmente durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

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EL HOTEL DEL SICARIATO

Este jueves se estrenó una nueva temporada de la obra Hotel O’Clock en Teatro Mori Recoleta y Emilia Aparicio conversó con Stephie Bastías sobre este singular montaje.

El proyecto nació de un proceso de egreso en el Club de Teatro Fernando González , cuando un grupo de intérpretes convocó a Bastías para dirigirlos en su último semestre. A través de una dramaturgia colectiva, el equipo trabajó sobre una premisa de la directora vinculada a los juegos virtuales y a la imagen de un hotel como contenedor escénico rico en imágenes.

, cuando un grupo de intérpretes convocó a Bastías para dirigirlos en su último semestre. A través de una dramaturgia colectiva, el equipo trabajó sobre una premisa de la directora vinculada a los juegos virtuales y a la imagen de un hotel como contenedor escénico rico en imágenes. La obra presenta la historia de Hugo, un joven estudiante de cuarto medio que, en su intento por escapar de una realidad familiar disfuncional, se sumerge en un universo virtual llamado precisamente como la obra. Este espacio se revela como un entorno retorcido y absurdo: un “hotel de sicariato” donde los huéspedes pagan para que otros sean eliminados.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

DOCUMENTAL DE MAITE ALBERDI EN NETFLIX

El primer documental filmado en México de la destacada directora chilena Maite Alberdi llegará a Netflix el 13 de agosto, informó la plataforma.

La obra cuenta la historia de Alejandra quien, tras no lograr su deseo de ser madre , sufrir varios abortos esponáneos y enfrentarse a la presión social de su entorno, decidió fingir un embarazo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

, sufrir varios abortos esponáneos y enfrentarse a la presión social de su entorno, decidió fingir un embarazo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Protagonizado por los actores Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, acompañados de Luisa Guzmán, Mayra Batalla y Ángeles Cruz, entre otros, Un hijo propioreúne también a los personajes reales que vivieron esta historia.

Puedes ver el trailer AQUÍ.

3

CORTOMETRAJE CHILENO SELECCIONADO EN VENECIA

Una Fortaleza, primer cortometraje de ficción de Alba Gaviraghi, fue seleccionado para la competencia internacional Orizzonti Corti de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde tendrá su estreno mundial, informó Cinema Chile.

La obra es el único cortometraje chileno que integra la selección 2026 de Orizzonti Corti , competencia oficial dedicada a obras que destacan por la calidad, originalidad y búsqueda expresiva de su lenguaje cinematográfico.

, competencia oficial dedicada a obras que destacan por la calidad, originalidad y búsqueda expresiva de su lenguaje cinematográfico. En la cinta, Antu lleva varios meses viviendo en la toma de su liceo , cuando el cumpleaños de su madre se acerca y esta insiste que Antu salga a celebrarlo con ella.

, cuando el cumpleaños de su madre se acerca y esta insiste que Antu salga a celebrarlo con ella. Aunque Antu lo intenta, el magnetismo de las compañeras y el liceo se lo impiden. Incluso cuando Mariana alerta sobre un posible desalojo, Antu no se va. Si ella no sale, será su madre quien entre.

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4

ADIÓS, JURASSIC MAN

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, entre otros personajes, falleció el lunes a los 78 años de forma “repentina e inesperada” en Sidney, según informó su familia.

En marzo de 2023, el artista había anunciado que estaba recibiendo tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada , informó EFE.

, informó EFE. Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954 , según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión.

, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión. El actor recibió numerosos premios a lo largo de su carrera: obtuvo el Premio del Instituto de Cine Australiano al mejor actor protagonista por A Cry in the Dark(1988), y en 1991 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico.

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COVER QUECHUA

Ha sido una de las notas más leídas de la semana, sobre una artista peruana que hace covers en quechua. Renata Flores (Huamanga, 2001) recorre los escenarios del mundo. Ha estado en Viña del Mar, Chile, y en el Hollywood Bowl Festival de Los Ángeles, junto al cantante Shaw Mendes.

Y lo hace con canciones que mezclan sonidos urbanos como el trap, rap o pop con música andina , y en dos idiomas: español y quechua. Transgresión y tradición marcan su estilo personalísimo, desde las melodías, sus reivindicativas letras, hasta sus videoclips o su vestuario, según reseñó la BBC.

, y en dos idiomas: español y quechua. Transgresión y tradición marcan su estilo personalísimo, desde las melodías, sus reivindicativas letras, hasta sus videoclips o su vestuario, según reseñó la BBC. “Decidí aprender a los 13 años, después que tuve muchas preguntas sobre eso, sobre mis raíces, sobre la historia de la familia, cómo mis abuelos migraron a la ciudad, por ejemplo. Hablar de eso ha sido delicado, pero me dio a entender muchas cosas y por eso decidí cantar en quechua, porque era una forma de seguir resistiendo en el mundo. Siento que la música ha sido una buena forma de resistir”, ha dicho la artista.

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6

VIOLETA PARRA SINFÓNICA

El destacado director chileno Helmuth Reichel tomará la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile por segunda semana consecutiva. Lo hará con Tradiciones sonoras, concierto que el elenco presentará este sábado a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, el que propone un recorrido que conecta distintas tradiciones musicales.

El programa comenzará con El angelito de Violeta , obra escrita en 2023 por el chileno Luis Saglie, una fantasía para orquesta de cuerdas que nace a partir de El rin del angelito.

, obra escrita en 2023 por el chileno Luis Saglie, una fantasía para orquesta de cuerdas que nace a partir de El rin del angelito. “La fuente de inspiración es el trabajo que nos deja Violeta Parra después de una labor muy extensa como investigadora y etnomusicóloga, rescatando las raíces del folclor chileno y latinoamericano. Mi obra busca prolongar esa idea, tomando la esencia de ese legado para construir una nueva creación”, comenta el compositor.

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7

TORTUGAS CHILENAS PREHISTÓRICAS

Dos fragmentos de caparazón encontrados en la costa de Algarrobo constituyen los primeros registros de tortugas marinas del Eoceno en el Pacífico suroriental, informó la Universidad de Chile.

El hallazgo, publicado en la revista Andean Geology , demuestra que animales emparentados con la mayoría de las tortugas marinas actuales habitaron esta zona hace entre 34 y 56 millones de años.

, demuestra que animales emparentados con la mayoría de las tortugas marinas actuales habitaron esta zona hace entre 34 y 56 millones de años. “No estamos describiendo una especie nueva, porque los restos no permiten determinar exactamente a cuál corresponden, pero sí estamos registrando por primera vez este grupo de tortugas. Su principal importancia es biogeográfica ”, dijo Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados y coautor de la investigación.

”, dijo Sergio Soto Acuña, paleontólogo de vertebrados y coautor de la investigación. El hallazgo permite dar forma a una extensa brecha en el registro fósil chileno. Previamente se habían identificado tortugas marinas del Cretácico superior y también restos de períodos mucho más recientes, pero faltaba evidencia sobre lo ocurrido durante los millones de años intermedios.

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CIENTÍFICA CHILENA PREMIADA POR UNESCO

La bióloga marina Leslie Novoa Mansilla fue reconocida con el MAB Young Scientists Award 2026, junto a destacados exponentes de diferentes países, informó la Universidad de Magallanes.

Su galardón, en la categoría Prince Albert I of Monaco , la convierte, además, en la primera investigadora chilena en recibir este reconocimiento internacional, orientado a quienes trabajan en reservas de biosfera marinas.

, la convierte, además, en la primera investigadora chilena en recibir este reconocimiento internacional, orientado a quienes trabajan en reservas de biosfera marinas. “Recibir este premio no es tan solo un honor, sino una gran responsabilidad. Asumir el desafío científico de trabajar en las costas que te vieron nacer y crecer es una travesía, que nace desde la curiosidad. Perseverar para contribuir desde las ciencias del mar al extremo sur de nuestro continente representa un desafío, pero a su vez un verdadero privilegio”, comenta Novoa quien, además de agradecer el apoyo de la institución y de los investigadores que la respaldan en esta tarea, aseguró que su investigación “ayudará a generar un impacto de valor ecológico y científico a nivel nacional e internacional, permitiendo desentrañar esta área y llevar un manejo en relación con una óptima conservación”.

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CHILE, PAÍS DRAMÁTICO

Francisco Castillo conversó con el dramaturgo Felipe Zambrano Miguieles, quien actualmente se encuentra trabajando en el reestreno de El traje del novio, que se presentará hasta 26 de julio en el Teatro Ictus.

Dirigida por Héctor Morales y protagonizada por Diana Sanz y Guilherme Sepúlveda, este montaje aborda las adopciones ilegales de niñas y niños en dictadura.

“Uno puede decir que el robo de guaguas es un conflicto muy dramático. No podía creer la cantidad de robos que supe que había. Ni tampoco podía creer que fuese real, que hubiese ocurrido en este país. Por ello, quise poner al servicio mi creatividad y mi disciplina, para poder escribir una obra sobre esto y que el tema tuviera más visibilidad. Nunca pensé que me iba a demorar tan poco en su montaje”, fue una de las cosas que le dijo.

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PANORAMAS REGIONALES

CAMERATA EN LA SERENA

El programa invita a recorrer el 25 de julio distintas épocas de la música a través de obras de Alfonso Leng, Joseph Haydn y Joseph Rheinberger, incorporando además una experiencia de mediación artística en la función que se realizará en la Universidad de La Serena.

La función incluirá una experiencia de mediación artística denominada Antesala, abierta al público asistente.

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MUESTRA DE JUAN CASTILLO EN VALPARAÍSO

El Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Sotomayor 233) inauguró El final no es el final, exposición póstuma del destacado artista chileno Juan Castillo (Antofagasta, 1952 – Estocolmo, 2025).

La muestra llega a Valparaíso tras su primera presentación en 2025 en el Bodegón Cultural Los Vilos, iniciando una itinerancia que busca ampliar el alcance del último proyecto concebido por el artista.

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PUENTES DE MADISON EN VALDIVIA

La legendaria historia de amor de Robert James Waller, inmortalizada en cine por Meryl Streep y Clint Eastwood, se exhibirá en el Teatro Regional de Valdivia el 1 de agosto.

Con dirección de Aranzazu Yankovic y protagonizada por Blanca Lewin y César Caillet, la obra narra el encuentro entre Francesca Johnson, un ama de casa que vive con su familia en una granja de Iowa, y Robert Kincaid, fotógrafo de National Geographic que llega al condado de Madison a retratar sus puentes cubiertos.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!