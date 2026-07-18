Muerte de Carabinero genera repudio transversal y reaviva críticas al PC por “Ley Nain-Retamal 2.0”

La muerte del cabo primero de Carabineros Marcos Cosme, quien sufrió un impacto de bala en su rostro durante un operativo que buscaba detener al sospechoso del homicidio del suboficial Eugenio Nain en 2020, generó una respuesta unánime en la esfera política, en donde voces de diferentes partidos y sectores coincidieron en condolencias, lamentos y reclamos por justicia. Sin embargo, y en medio de la transversalidad de la jornada, la nota disonante la pusieron las críticas contra el Partido Comunista y su proyecto ingresado en junio pasado que apunta a derogar parte de la Ley Nain-Retamal.

La primera reacción a las noticias vino desde el propio Presidente. A través de su cuenta de X, José Antonio Kast lamentó el fallecimiento del nuevo martir de Carabineros: “Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables“, prometió el Mandatario.

Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, Cabo Primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad. Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 18, 2026

Tono similar al adoptado por su ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien puso el foco en la familia que dejó el funcionario. “Chile está con la familia de Marcos, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos”, sumó el secretario de Estado, prometiendo también que no habrá impunidad en su caso y expresando su deseo de que, a la hora de ser procesado, la justicia actúe “sin ningún tipo de contemplación“.

El cabo 1º Marcos Cosme Barquero murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune. Fue herido durante el operativo de detención del último prófugo del crimen del cabo Eugenio Naín. El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y… pic.twitter.com/iHGJzQ8dgQ — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 18, 2026

Ala derecha carga con el Partido Comunista

Desde el Senado, su presidenta Paulina Núñez (RN) y el vicepresidente Iván Moreira (UDI) expresaron “nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de trabajo y a toda la institución de Carabineros de Chile, compartiendo el dolor que esta irreparable pérdida provoca”.

“Asimismo, reiteramos nuestra más absoluta condena a todo acto de violencia que atente contra quienes cumplen la noble tarea de resguardar el orden público y la seguridad de la ciudadanía. Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia“, añadieron.

Minutos antes, Moreira había reparado en el estado de respaldo con el que cuentan los uniformados, y acusó que el tiempo de las estrategias contra el crimen organizado no tendrán nuevas consecuencias si no se atiende al “problema de fondo”.

“Es urgente modernizar un sistema penal garantista que demasiadas veces protege más a los delincuentes que a las víctimas. Chile no puede seguir llegando tarde”, aseguró.

En el Partido Republicano reforzaron la idea de entregar más respaldos a los uniformados, asegurando que “este doloroso hecho reafirma la urgencia de fortalecer nuestro Estado de Derecho y la entrega de mayores herramientas a nuestras policías”.

Desde el Partido Republicano expresamos nuestro profundo pesar por el sensible fallecimiento del Cabo 1º Marcos Javier Cosme Barquero (Q.E.P.D.), del GOPE Araucanía, quien entregó su vida en cumplimiento del deber mientras procedía a la detención de un sospechoso en el crimen del… pic.twitter.com/ksCaqguDgM — Partido Republicano (@PRChile) July 18, 2026

El senador de la colectividad, Rodolfo Carter, añadió a la reflexión que el caso “nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a anunciar querellas y declaraciones repetidas de épocas pasadas. Corresponde capturar a los culpables, vivos o muertos, juzgarlos y encerrarlos de por vida. Cuando muere un policía, somos todos los que morimos un poco”.

Reiterando su postura de inicios de semana (cuando la presentó a propósito del mismo caso), la senadora María José Gatica (RN) sostuvo la necesidad de discutir el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), paralizado en comisión mixta desde el 2025. “Es urgente discutir y aprobar las RUF, tanto para Carabineros como para las Fuerzas Armadas. Cuando he planteado que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad, lo he hecho porque no estamos enfrentando delitos comunes, sino situaciones mucho más complejas”, apuntó la legisladora.

Desde el ala más dura del sector, no obstante, elevaron el tono y, junto con sumarse a las muestras de lamento, apuntaron en contra del proyecto del Partido Comunista que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal.

“Es una total falta de criterio que en medio de este dolor, el Partido Comunista persista en su empeño por reformar la Ley Nain-Retamal. Esa obstinación ideológica solo busca debilitar y quitarle atribuciones fundamentales a nuestros carabineros, desprotegiendo a quienes arriesgan su vida en la calle por nuestra seguridad”, apuntó la diputado Francesca Muñoz del Partido Conservador Cristiano (PCC).

Misma línea a la adoptada por el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs: “Quien se atreva a empuñar un arma contra un uniforme policial debe tener claro que enfrentará el castigo penal más implacable y el rigor absoluto de la justicia, terminando sus días tras las rejas de forma ejemplar. Por eso resulta repulsivo que el Partido Comunista insista en su agenda para desmantelar la Ley Nain-Retamal. Esa obsesión por cercenar las facultades defensivas de la policía es una complicidad política con la delincuencia que frena el combate al crimen organizado”.

Difiriendo del sector pero coincidiendo en el análisis, el diputado Tomás Kast (Evópoli), añadió que “mientras nuestros carabineros arriesgan la vida para protegernos, me resulta absolutamente indignante que el Partido Comunista insista en debilitar su labor, eliminando la legítima defensa privilegiada que justamente les otorga la Ley Nain-Retamal. No daremos ni un paso atrás en la defensa de quienes nos cuidan. Honor y gloria a nuestros mártires de Carabineros”.

Oficialismo se suma las condenas

El senador Juan Luis Castro (PS) llamó al Presidente Kast a actuar de manera decidida contra la delincuencia, citando las expectativas ciudadanas que le dieron la victoria durante el periodo de campaña presidencial.

“Tiene que haber fuerza y seguridad de verdad, respetando la constitución, las leyes, pero la impunidad a este extremo es intolerable. Yo le pido al Gobierno del Presidente Kast que actúe con decisión, porque la gente ha tenido la expectativa de que este gobierno podía y puede combatir el delito organizado y la violencia extrema como corresponde. Esta es la hora, no solo de lamentar, es la hora de actuar, es la hora de intervenir y de cambiar la regla del juego, porque el delito avanza más rápido que las leyes o las políticas públicas”, sostuvo el senador.

En tanto, desde el Partido Por la Democracia (PPD) se manifestaron en bloque a través de redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del cabo primero Marcos Cosme Barquero. Su muerte es un nuevo y doloroso recordatorio del riesgo que enfrentan a diario quienes resguardan nuestra seguridad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a Carabineros de Chile”, sostuvieron. Al bloque se sumó la declaración particular de la senadora Loreto Carvajal, quien llamó a que el crimen del cabo Cosme “no quede impune”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se sumó al lamento: “Chile pierde a un carabinero: el cabo primero Marcos Cosme Barquero fue asesinado tras ser cobardemente baleado en un operativo en Valdivia. Todo mi cariño para su familia, sus amigos y compañeros en este momento de dolor, y para toda la institución de Carabineros, que cumplen su labor a diario para cuidarnos a todos, poniendo en riesgo sus vidas”.

Sumándose a las condolencias, el diputado de su partido y por la Región de Los Ríos, Matías Fernández, llamó a que “por sobre todo que pueda haber justicia, que la investigación pueda avanzar estableciendo responsabilidades, y que todo el peso de la ley pueda caer sobre el culpable para que finalmente se pueda repartir justicia a las familias, a carabineros de Chile y a todos los habitantes de este país”.