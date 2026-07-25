Comenzó operativo de desalojo de Cerro Chuño en Arica

Este sábado 25 de julio concluyó el plazo otorgado para que los ocupantes irregulares de las viviendas de Cerro Chuño hagan abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al SERVIU, informó la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota.

En ese marco, a partir de las 08:00 horas comenzó el operativo de desalojo administrativo correspondiente a la primera etapa del proyecto de recuperación y demolición de Cerro Chuño, procedimiento que será encabezado por la Delegación Presidencial Regional, con apoyo de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y distintos servicios públicos.

Por razones de seguridad y para resguardar el correcto desarrollo del operativo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) establecerá el sector del operativo como espacio aéreo restringido durante el desarrollo del procedimiento.

La intervención corresponde a la primera etapa del proyecto de recuperación de Cerro Chuño, sector afectado por contaminación por polimetales, ocupación irregular de viviendas y graves problemas de seguridad pública.