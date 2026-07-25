Operativos contra armas 3D dejan 65 imputados

Un operativo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) contra grupos que comercializaban armas 3D ha dejado al menos 65 imputados, entre ellos varios menores de edad, informó el diario La Tercera.

Se trata de una causa iniciada por la Fiscalía Occidente y actualmente en formalización por parte de la Fiscalía Supraterritorial, que detectó 14 grupos cerrados que funcionaban en aplicaciones como Telegram y Whatsapp.

La investigación logró detectar a los administradores de los grupos, los armeros (tradicionales y digitales), los comercializadores, proveedores, facilitadores de nombres y de cuentas, y a varios compradores.

En ese contexto, se materializaron más de 90 órdenes de entrada y registro y se detuvo a 58 imputados, ocho de ellos menores de edad, una exfuncionaria de Carabineros y un exconscripto del Ejército. Asimismo, se identificó a otros siete sujetos ligados a la red que ya se encontraban privados de libertad por delitos previos.

Anteriormente, en marzo de 2023, efectivos de la PDI detuvieron a cuatro sujetos por dicho ilícito e incautaron dos impresoras 3D con las que los imputados producían piezas para confeccionar armas que luego adaptaban. “Armero 3D” fue el nombre de esa operación.

En esta ocasión, la formalización será en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.