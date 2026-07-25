Familia Piñera anuncia planta de tratamiento de aguas servidas para proyecto inmobiliario

Los responsables de un proyecto inmobiliario ligado a la familia del fallecido presidente Sebastián Piñera presentaron una respuesta a las observaciones ciudadanas formuladas al mismo, informó este sábado radio Biobio.

La Inmobiliaria Arenas Blancas, vinculada a los hijos del exmandatario, quiere construir 208 conjuntos habitacionales a orillas del lago Ranco, en la región de Los Ríos, por un valor de 40 millones de dólares.

“Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique” fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2025 y fue cuestionado por posibles impactos ambientales, principalmente por el tratamiento de aguas servidas en Bahía Coique.

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Respuesta

A través de un comunicado, la inmobiliaria detalló que el proyecto incorpora una moderna planta de tratamiento de aguas servidas, con tecnología internacional que busca emular los procesos naturales de autodepuración de los humedales.

En la adenda precisan que la vía principal y disposición de agua tratada es el riego de áreas verdes, por lo que no se contemplan descargas al cauce del río, disminuyendo al mínimo, aseguran, el impacto ambiental.

Por otro lado, desde la inmobiliaria agregaron que la planta cuenta con un sistema de lagunas de tormenta capaz de recibir 6.800 metros cúbicos para enfrentar los excedentes de lluvias intensas, cumpliendo con los estándares del Permiso Ambiental Sectorial correspondiente.

La empresa señala que el abastecimiento de agua potable proviene de pozos subterráneos y no del lago Ranco ni del río Coique, sin afectar a la disponibilidad del recurso.

Por último, recalcan que el diseño propuesto mantiene el acceso público a la playa de Bahía Coique y contempla el mejoramiento de la costanera y se habilitará un paso peatonal con accesibilidad universal, incorporando veredas, cruces peatonales, paraderos de transporte público y señaléticas.

Plazo hasta el 6 de agosto

La adenda fue enviada a diferentes organismos públicos para que sea analizada y se pueda señalar si cumple con la normativa ambiental, con los permisos sectoriales o si presentan nuevas observaciones. Para ello, los servicios tienen hasta el 6 de agosto para enviar sus informes.

Mientras tanto, la inmobiliaria ligada a la familia Piñera Morel precisó que el proyecto contempla 3 fases que se desarrollarán en 10 años. La primera está prevista para el 2027 con la construcción de 44 departamentos y 10 casas. La segunda busca ejecutar la misma cantidad de viviendas y la última consiste en la construcción de 100 departamentos.

La empresa afirma que la iniciativa busca generar más de 500 puestos de trabajo, buscando ser un incentivo para el desarrollo económico de la región.