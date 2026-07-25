Infantino envió carta de felicitaciones a Argentina

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta de felicitaciones a la Argentina y específicamente a la Asociación de Fútbol (AFA) de su país y su máxima autoridad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, tras la caída ante España en la final del Mundial 2026, informó radio Biobio.

El escrito firmado por el italiano y publicado por la mencionada AFA sostiene que “la magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo“.

#Institucional Salutación del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para el Presidente Claudio Tapia y la Selección Argentina por su participación en el Mundial. 📝https://t.co/JHEhb7TnZD pic.twitter.com/n54Vlsuka4 — AFA (@afa) July 23, 2026



Alzando a la selección trasandina como clave para el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica, Infantino instó al mandamás del fútbol argentino a transmitir “mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición”.

Por otra parte, el timonel del ente rector del fútbol mundial quiso destacar los éxitos de Argentina, que para él “son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte”.

“Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino”, asevera.

Por último, Gianni Infantino escribió un afectuoso saludo a su “amigo” ‘Chiqui’ Tapia: “Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino”.