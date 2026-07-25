Capturan al último condenado por el crimen de Víctor Jara: estaba prófugo de la justicia

El militar en retiro Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el crimen del cantautor Víctor Jara y del director de Prisiones Littré Quiroga, fue detenido este sábado tras una orden de ingreso emitida por la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.

La resolución dispone que Haase Mazzei comience a cumplir las condenas dictadas en su contra por su responsabilidad en los delitos ocurridos tras el golpe de Estado de 1973.

El exoficial fue sentenciado a 15 años y un día de presidio en calidad de autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, además de 10 años y un día de presidio como autor de los secuestros calificados de ambas víctimas.

Haase Mazzei permanecía prófugo de la justicia desde que quedó firme la condena en su contra, siendo el último de los sentenciados por este caso que aún no había sido detenido.

El capitán (r) del Ejército de Chile había sido condenado en 2023 a un total de 25 años y dos días de presidio por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del cantautor Víctor Jara Martínez y del abogado y entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, crímenes cometidos en Santiago en 1973.