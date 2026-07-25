Rubilar cuestiona diseño político del Gobierno tras bomba Sedini: “¿De quién es la responsabilidad?”

La exministra y exvocera de Gobierno Karla Rubilar atribuyó parte de la controversia generada por la entrevista de la exsecretaria general de Gobierno, Mara Sedini, al diseño político impulsado por el Presidente José Antonio Kast, cuestionando la decisión de haberla escogido para encabezar la vocería.

En conversación con CHV, Rubilar sostuvo que la situación no puede analizarse únicamente desde el desempeño de la exministra, sino también desde la conformación del gabinete y el equilibrio entre perfiles técnicos y políticos.

“Cuando se tiene más política se va mejor y cuando se tiene menos política se enreda un poquito el proceso”, afirmó.

La exvocera comparó la experiencia con los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, señalando que ambos comenzaron privilegiando figuras independientes o técnicas y posteriormente incorporaron dirigentes con mayor experiencia política para enfrentar la gestión y la relación con el Congreso.

Sobre la elección de Mara Sedini, Rubilar recordó que el Presidente y su equipo conocían previamente su estilo por el trabajo que desarrolló durante la campaña presidencial y en la Oficina del Presidente Electo.

“¿De quién es la responsabilidad de elegir el tono, el estilo y la forma de la vocería de gobierno? Del Presidente de la República, don José Antonio Kast”, afirmó.

En esa línea, agregó: “¿Qué quería el Presidente cuando eligió a su vocera de Gobierno?”.

Rubilar sostuvo que, si el objetivo era contar con una vocería confrontacional, la designación resultaba coherente con el perfil conocido de Sedini. Sin embargo, estimó que el conflicto surgió cuando posteriormente se le habría pedido modificar ese estilo.

“¿Por qué, si hicimos un pacto y esto soy yo, me terminaron pidiendo ser otra persona? ¿Por qué me eligieron, entonces?”, expresó, interpretando el sentimiento que habría transmitido la exvocera.

La exministra también cuestionó el funcionamiento interno de La Moneda y aseguró que Sedini habría tenido escasa influencia en la toma de decisiones, pese a que la Segegob integra tradicionalmente el comité político.

Según explicó, las principales definiciones eran adoptadas por el Presidente junto al segundo piso y luego comunicadas a la vocera para que las transmitiera públicamente. “Eso es muy difícil”, advirtió.

Finalmente, Rubilar sostuvo que corresponde al Mandatario resolver las diferencias entre sus colaboradores y mantener la coordinación dentro del Ejecutivo.

“Siempre es el Presidente el que tiene que poner los paños fríos y decirles: ustedes son parte del mismo equipo”, afirmó.

A su juicio, la experiencia relatada por la exministra constituye una advertencia para el Gobierno sobre el funcionamiento interno de Palacio.

“Este poderoso segundo piso […] es una mala dinámica y debe cambiar”, concluyó.