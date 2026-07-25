SENAPRED declara Alerta Roja para las comunas de Molina y Curicó por crecida

SENAPRED declaró este sábado Alerta Roja para las comunas de Molina y Curicó por crecida de los afluentes.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en precordillera de las comunas de Molina y Curicó, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Cabe señalar, que el resto de las estaciones aguas abajo se encuentran al momento en umbrales normales.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED canceló la Alerta Amarilla decretada previamente por crecida para las comunas de Molina y Curicó, que se mantuvo vigente desde hoy sábado 25 de julio, y declaró Alerta Roja por desborde para las comunas de Molina y Curicó, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.