El quiebre en el municipalismo que dejó la Ley Miscelánea y la disputa por la batalla cultural

En un nuevo programa de La Semana Política, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, abordaron la recta final antes de la votación del 4 de agosto de la Ley Miscelánea

Respecto al debate por la compensación del Fondo Común Municipal que divide a la Asociación de Municipalidades de Chile, Ortiz señaló que, por un lado, está el tema de la política pública respecto al Fondo Común Municipal, y cómo se reparte la compensación de 200 millones de dólares de acuerdo a la versión propuesta por el gobierno. Versus la posición de los alcaldes a favor de cierta redistribución territorial de la riqueza.

“Por otro lado, hay una discusión más de fondo, aunque pareciera ser una discusión perdida. ¿Por qué se quiere terminar con el tributo más progresivo que existe en la legislación actual? Es decir, por qué el gobierno tiene como finalidad y ha dado una batalla tan grande por mantener la eliminación del impuesto que más redistribuye riqueza en Chile”, dijo.

En ese sentido, a juicio del abogado PS, “hay un tema ideológico de fondo que no se ha discutido bien sobre la finalidad del Estado, sobre la justicia de redistribución económica. Podemos hablar sobre los modelos de redistribución o de compensación del Fondo Común Municipal, pero eso ya es entregar una batalla que es mucho más compleja”.

Por su parte, Delgado apuntó a que “estamos en un mal momento para querer realizar modificaciones. (…) Independiente de lo que haya pasado en la comisión mixta, estas materias se discutieron en medio de la tramitación del proyecto. El artículo que otorga la exención a las contribuciones a los mayores de 65 años, se discutió en la comisión de Hacienda, se votó y se aprobó en la Sala y no fue uno de los artículos más controvertidos en cuanto a votación”.

“Aquí hay un problema en el fondo con la oposición, lo único que hace es oponerse y en el debido momento no presentaron una contrapropuesta que fuera una solución a los problemas que ellos encontraban en este artículo”, indicó.

Debate por la agenda valórica

Respecto a la polémica por la propuesta de privatización de Codelco y la llamada batalla cultural del Partido Nacional Libertario y un sector del oficialismo, Ortiz señaló que es un tema que no debería incomodar “mucho al gobierno”.

“Yo creo que le sirve al gobierno tener parlamentarios libertarios y republicanos proponiendo cosas abiertamente impopulares y quedar como en un sector más moderado de la derecha. Hay algunos que juegan a mover el cerco, a llevar la discusión a cosas que no van a pasar, como privatizar Codelco o una ley atroz sobre escuchar los latidos fetales a mujeres que están en un momento de vulnerabilidad terrible. El gobierno necesita de estas banderas de ultraderecha para negarse a entregarla y quedar en una posición más moderada, es parte de un diseño político”, dijo el abogado.

Desde la otra vereda, Delgado, indicó que “lo importante para estas cosas es la separación de poderes, y creo que es sumamente legítimo que el Poder Legislativo, que los diputados, que los senadores presenten propuestas toda vez que el Ejecutivo quiera mantenerse un poco al margen de eso por darle prioridad a otro tipo de proyectos”.

“Personalmente me parece valioso que se den discusiones en cuanto a proyectos que en el fondo son una agenda más valórica desde el Congreso. Es importante que estos temas se mantengan en discusión, no son temas para pasar por alto”, agregó.