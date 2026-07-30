UEFA y Concacaf boicotean planes de Infantino: “El Mundial no está en venta”

Las 55 federaciones europeas acordaron no participar en las competiciones organizadas por la FIFA, mientras la Concacaf también rechazó la iniciativa que permitiría a inversionistas privados controlar el 20% de las operaciones comerciales del organismo.

Las federaciones integrantes de la UEFA acordaron este jueves boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA, en rechazo al proyecto impulsado por Gianni Infantino para vender a inversionistas privados una participación en las operaciones comerciales vinculadas al Mundial.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA”, anunció el organismo rector del fútbol europeo tras una reunión urgente realizada por videoconferencia con sus 55 federaciones miembro.

En un comunicado publicado en la red social X, la UEFA cuestionó que el principal torneo de selecciones del mundo pueda convertirse en un activo financiero.

“El Mundial no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Ha sido construido a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Jamás debería cederse parte alguna de él a inversores privados. El Mundial no está a la venta”, señaló.

La reunión de emergencia fue convocada luego de conocerse una propuesta confidencial de Infantino para separar las operaciones comerciales de la FIFA y crear una nueva estructura valorada en US$20.000 millones. Según el proyecto, inversionistas privados podrían adquirir el 20% de su propiedad.

Como parte de la iniciativa, el presidente de la FIFA ofreció entregar US$20 millones a cada una de las 211 federaciones miembro. La propuesta tendría que ser aceptada antes de mediados de septiembre.

El plan también fue rechazado por la Concacaf, organismo que agrupa a 41 asociaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La entidad expresó su “profunda preocupación” por la falta de un procedimiento adecuado, el breve plazo otorgado para analizar la propuesta y la ausencia de una revisión por parte de los órganos de gobierno correspondientes de la FIFA.

La Concacaf cuestionó, además, la necesidad de recurrir a capitales privados inmediatamente después de la Copa del Mundo más rentable de la historia. En cambio, planteó utilizar las reservas financieras de la FIFA para aumentar los recursos destinados a los programas de desarrollo del fútbol.

“El futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, sostuvo el organismo, que también llamó a resguardar principios como la gobernanza transparente, el servicio y la administración responsable.

Con los pronunciamientos de la UEFA y la Concacaf, 96 federaciones nacionales se han posicionado en contra de la propuesta de Infantino, debilitando significativamente las posibilidades de que el proyecto avance.

El conflicto se produce a poco más de un mes del Mundial Femenino Sub-20, el próximo torneo internacional organizado por la FIFA. La competencia comenzará el 5 de septiembre en Katowice, Polonia, y contará con 24 selecciones.

Entre los equipos clasificados se encuentran seis representantes europeos: Polonia, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y España. La decisión de la UEFA abre interrogantes sobre su eventual participación y sobre el desarrollo del torneo