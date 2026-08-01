Defensa alega que no se justifica: Joaquín Lavín León busca revertir prisión preventiva este lunes

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este lunes si mantiene o modifica las medidas cautelares que pesan sobre el diputado Joaquín Lavín León, luego de que este viernes concluyeran los alegatos de la Fiscalía y de las defensas. La decisión quedó pendiente tras el término de la audiencia de revisión de cautelares.

Durante la jornada, la defensa del parlamentario insistió en que no existen antecedentes que justifiquen una prisión preventiva. El abogado Cristóbal Bonacic sostuvo que esa medida cautelar solo procede cuando existe riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de reiteración delictual.

En relación con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público sobre la aplicación SocialTazk, Bonacic afirmó que las modificaciones al sistema mencionadas por la Fiscalía correspondían a actualizaciones habituales de la plataforma. El abogado añadió que todas esas modificaciones quedaron debidamente registradas debido a que carecían de relevancia para la investigación.

Otras medidas

En la misma audiencia, el tribunal acogió una cautela de garantía presentada por la defensa de Arnaldo Domínguez y ordenó su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ocupando el último cupo disponible en este establecimiento.

El abogado defensor de Domínguez, Esteban Olivares, valoró la decisión judicial y explicó que el tribunal acogió la solicitud presentada por su representado considerando sus problemas médicos y la diferencia de trato respecto de otros imputados en la misma causa que ya cumplen prisión preventiva en ese recinto.