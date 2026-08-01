Las claves para entender la crisis migratoria en Ceuta, uno de los enclaves españoles en África

Según estimaciones de las autoridades españolas, cerca de 50.000 personas lograron acceder a Ceuta ya sea por vía terrestre o marítima. Este viernes se informó de que más de 48.000 habían regresado ya a Marruecos.

Impactantes videos e imágenes que mostraban a miles de personas nadando hacia la ciudad española se hicieron virales el jueves. Las autoridades confirmaron que al menos 57 personas murieron ahogadas tratando de llegar de Ceuta, territorio que ha estado bajo control español desde hace siglos.

Tras la llegada masiva de migrantes, en su mayoría hombres jóvenes, aunque también había mujeres y niños, las autoridades locales solicitaron ayuda al gobierno central en Madrid, que desplegó sus fuerzas armadas para reforzar la seguridad en Ceuta y en su ciudad hermana de Melilla, otro enclave español en África.

¿Qué sucedió en la frontera?

Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que pertenecen a España desde hace más de cinco siglos. Desde que Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Rabat las ha reivindicado como parte de su territorio.

El derecho internacional no las considera colonias y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no las incluye en su lista de territorios pendientes de descolonización, lo que en la práctica respalda su estatus como parte de España.

Ambos enclaves constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y están protegidos por sistemas de doble vallado, además de una elevada presencia policial y militar.

Tras la entrada de cerca de 50.000 migrantes desde Marruecos, el gobierno español desplegó a efectivos del Ejército de Tierra en Ceuta para reforzar la seguridad.

Videos grabados el jueves mostraban una avalancha de personas corriendo por la playa del Tarajal, en Ceuta, y sus alrededores.

Ceuta, junto con Melilla, es desde hace años uno de los principales puntos de entrada a Europa para muchos migrantes africanos que buscan mejores oportunidades económicas.

Ceuta, cuya población ronda los 83.600 habitantes, se vio desbordada en los últimos días con la llegada de decenas de miles de migrantes. En las calles de la ciudad el jueves reinaba el caos.

“Nadie sale a la calle. Tienen miedo”, le dijo al diario español ABC un guardia de seguridad de un hospital muy próximo a la frontera.

“Esto de ahora es más fuerte y agresivo que lo que habíamos vivido antes”, añadió.

Tras la llegada de efectivos del Ejército y de refuerzos policiales, este viernes la situación se estabilizó. Para la tarde del viernes, más de 48.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos, según indicaron las autoridades españolas.

¿Cómo ha reaccionado España?

Tras el despliegue de tropas militares y apoyo naval adicional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este viernes a Ceuta.

Desde el enclave español, calificó lo sucedido el jueves como un “ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

Asimismo, culpó a las mafias de “engañar a muchos jóvenes” y anunció el despliegue de boyas para crear una barrera de contención.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió el jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria y aseguró que la situación ha alcanzado un nivel de “absoluta emergencia humanitaria y social”.

Vivas solicitó al gobierno central en Madrid la declaración de “emergencia nacional” ante el repunte de llegadas desde África. Sin embargo, el Ejecutivo español sostiene que no puede activar esa figura porque, según la normativa estatal de protección civil, los flujos migratorios no están contemplados como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil ni existen planes específicos para su gestión.

Sánchez ha insistido en varias ocasiones en que su administración está trabajando para gestionar la crisis. Durante su visita a Ceuta, aseguró que su gobierno utilizará “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad de la ciudad autónoma. Su respuesta también ha generado críticas desde la oposición.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le acusó de actuar con “debilidad”, mientras que el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, responsabilizó a Marruecos y acusó a Rabat de “chantajear” a España y a Europa.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la crisis migratoria como una “invasión”.

¿Por qué pasa ahora?

En España, algunos han atribuido el reciente repunte de cruces a una sentencia del Tribunal Supremo que, hace tres semanas, dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma inmediata a Marruecos.

Este jueves, el Ministerio del Interior acusó a las redes de tráfico de personas de estar “instrumentalizando” esa resolución judicial para “fomentar el flujo de inmigrantes indocumentados” hacia Ceuta.

Además, anunció un acuerdo con Marruecos para reforzar la coordinación entre ambos países y agilizar el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular “lo antes posible”.

La ciudad, con 85.000 habitantes, ha sido un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas entre Madrid y Rabat en los últimos años.

En mayo de 2021, el gobierno marroquí retiró sus controles fronterizos y permitió que unas 8.000 personas procedentes de Marruecos y de países del África subsahariana entraran en Ceuta en apenas dos días.

La medida fue interpretada ampliamente como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista del disputado territorio del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

Las tensiones se rebajaron y el control fronterizo se restableció solo después de que el presidente del gobierno español modificara la histórica postura de su país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera al año siguiente con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

¿Qué dice Marruecos?

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmó el jueves que la situación no era la querida por el reino de Marruecos y pidió a los ciudadanos marroquíes que cruzaron hacia la ciudad autónoma que regresaran a su país.

“El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado la frontera vuelvan a nuestro país”, aseguró durante un acto celebrado en Madrid con motivo del XXVII aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

“No es algo que nos complazca; queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos”, añadió.

Este viernes, España y Marruecos reforzaron la valla fronteriza del enclave español y parecían haber frenado en gran medida los cruces masivos.

Las autoridades españolas afirmaron que miles de migrantes habían regresado voluntariamente a Marruecos, aunque la situación en Ceuta continúa siendo delicada ante el gran número de cruces y el desafío humanitario que representa para el pequeño territorio.