Acusan censura por suspensión de lanzamiento de libro sobre Colonia Dignidad y Auschwitz

Una fuerte controversia se generó en la Región del Maule luego de que fuera suspendido, a última hora, el lanzamiento del libro Auschwitz, Colonia Dignidad y más, historias de héroes y canallas, del periodista y Premio Nacional a la Trayectoria Literaria 2024, Gabriel Rodríguez.

La actividad, según consignó ADN, estaba programada para la mañana del sábado en el Museo O’Higginiano de Talca, pero fue cancelada por instrucción atribuida al seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule, Pablo Amaro.

La decisión desató críticas desde el mundo político, gremial y cultural, cuyos representantes acusaron un acto de censura y exigieron explicaciones al Ejecutivo por la suspensión de una actividad organizada en un recinto público.

El autor del libro afirmó que inicialmente se le informó que la cancelación obedecía a una decisión del encargado de Patrimonio, aunque posteriormente se le confirmó que la instrucción provenía directamente del seremi regional.

“Primero se nos informó que la decisión correspondía al encargado de Patrimonio, pero después se nos confirmó que la instrucción provenía del seremi de las Culturas, Pablo Amaro. El personal del museo no tiene nada que ver. Ellos también están sorprendidos y no hay explicaciones”, cuestionó Gabriel Rodríguez.

El escritor sostuvo que nunca había enfrentado una situación similar durante su trayectoria.”Yo no había vivido esta situación ni siquiera en dictadura. Publiqué mi primer libro el año 83, apenas levantada la censura, y luego seguí publicando durante años, sin que nunca, en ningún momento, tuviera alguna dificultad u obstrucción para publicar y presentar mis obras”, fustigó el también periodista y Patrimonio Vivo de San Javier.

Las críticas también llegaron desde el Congreso. El diputado Roberto Celedón anunció que solicitará explicaciones al Gobierno por la decisión adoptada en Talca. “Exigiremos explicaciones al Ministro de las Culturas y al Delegado Presidencial del Maule. Esta acción nos recuerda a los círculos de protección de la colonia, lugar en que se cometieron los crímenes más horrendos de nuestra historia”.

La presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, aseguró que es “inaceptable que una actividad tan relevante de un periodista como Gabriel Rodríguez haya sido cancelada de manera arbitraria por parte de la autoridad regional, lo que a nuestro juicio representa una práctica de censura”.

En la misma línea, la filial Maule de la Sociedad de Escritores de Chile sostuvo que la decisión adoptada por la autoridad regional “no representa el espíritu del cargo que está investido. El respeto y valoración de los artistas debe ser permanente en una sociedad democrática. Los escritores y periodistas siempre han rechazado la censura y no corresponde, menos en un lugar público que pertenece a todos los ciudadanos”.

También se pronunció la Asociación de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap), que cuestionó la medida por considerar que afecta derechos fundamentales. “Constituye un acto inaceptable que atenta de manera directa contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la labor cultural en espacios públicos. Nos resulta doloroso e injustificable que se repliquen prácticas arbitrarias de censura previa”.

El libro Auschwitz, Colonia Dignidad y más, historias de héroes y canallas reúne cerca de 60 crónicas y columnas dedicadas a episodios y personajes históricos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los crímenes cometidos en Colonia Dignidad. Según su autor, la obra busca reflexionar sobre las consecuencias de las ideologías racistas, supremacistas y antidemocráticas cuando alcanzan el poder.

Hasta el momento, la Seremi de las Culturas del Maule no ha entregado una explicación pública sobre las razones que motivaron la suspensión de la actividad.