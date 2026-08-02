Cinco muertos deja atentado en Moscú: Detonan bomba en fiesta de comandante de fuerza aeroespacial

El número de víctimas fatales por la explosión registrada la noche del sábado en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, aumentó a cinco, mientras las autoridades rusas avanzan en la investigación de un atentado que, según diversos medios y canales de Telegram, habría tenido como objetivo al comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente quién era el blanco del ataque, distintos reportes sostienen que el general celebraba su cumpleaños en el exclusivo recinto, cerrado al público para una fiesta privada. Entre los asistentes habían altos mandos del Servicio Federal de Seguridad (FSB), generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y otras autoridades.

El Comité Nacional Antiterrorista informó que la explosión se produjo cuando una mujer intentó ingresar al restaurante con un paquete que contenía un artefacto explosivo de fabricación casera. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, un guardia de seguridad decidió revisar el contenido del paquete tras considerarlo sospechoso. En ese momento, la bomba —equivalente a cerca de un kilogramo de TNT— fue activada a distancia.

Entre las víctimas fatales figuran la mujer que portaba el paquete, el guardia de seguridad y un asistente al evento. Posteriormente, otras dos personas fallecieron en el hospital producto de la gravedad de sus heridas. En total, al menos 21 personas resultaron lesionadas, seis de ellas en estado crítico.

La hipótesis de que Chaiko era el objetivo del atentado ha cobrado fuerza debido a diversos antecedentes difundidos tras la explosión. Entre ellos figura un video en el que se aprecia la decoración del restaurante preparada para una celebración de cumpleaños y una inscripción alusiva a los 55 años del general.

Chaiko asumió en mayo pasado la comandancia de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y anteriormente dirigió el Distrito Militar Oriental durante la invasión rusa a Ucrania. Diversas investigaciones internacionales han vinculado a unidades bajo su mando con las matanzas perpetradas en Bucha en 2022, hechos por los que fue incluido este año en la lista de sanciones de la Unión Europea.

La explosión se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la cúpula militar rusa. Desde el inicio de la guerra, varios altos mandos y figuras cercanas al Kremlin han muerto en atentados con explosivos atribuidos por Moscú a operaciones de los servicios de inteligencia ucranianos, aunque Kiev mantiene su política habitual de no reivindicar oficialmente este tipo de acciones.