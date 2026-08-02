Municipalismo en ascenso: los alcaldes que desafían al poder central

En una escena marcada por la agenda económica y de seguridad del Gobierno, además de la emergencia provocada por los temporales que afectan a distintas regiones, el municipalismo volvió a instalarse en el centro del debate público. Alcaldes y alcaldesas han asumido un rol cada vez más político, influyendo en la discusión legislativa y llevando conflictos territoriales a la agenda nacional. La controversia por la compensación del Fondo Común Municipal, las brechas entre comunas y la respuesta a los sistemas frontales confirmaron el protagonismo de los jefes comunales, que hoy aparecen como los actores con mayor capacidad para traducir demandas ciudadanas en presión política.

Tomás Vodanovic: el rostro presidenciable. El alcalde de Maipú es una de las principales voces que advierte que la propuesta de compensación del Fondo Común Municipal profundiza las desigualdades entre comunas. Vodanovic ha insistido en que el debate no puede reducirse a una disputa entre alcaldes, sino que refleja las brechas estructurales del sistema de financiamiento municipal. Su liderazgo vuelve a proyectarlo como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía según las encuestas, liderando en el primer lugar desde hace varias semanas. Plataforma que refuerza su proyección presidencial como militante del Frente Amplio.

Karina Delfino: la voz del municipalismo progresista. Desde Quinta Normal se ha sumado a las críticas sobre el mecanismo de compensación, enfatizando que el diseño de la reforma debe resguardar la solidaridad entre comunas sin afectar a los municipios con mayores necesidades sociales. La alcaldesa del PS sostiene que la discusión sobre recursos municipales es, en el fondo, un debate sobre igualdad de oportunidades y capacidad del Estado para garantizar servicios públicos de calidad, reforzando su perfil como referente del progresismo municipal.

Catalina San Martín: la defensa de la autonomía financiera. En la vereda opuesta, la alcaldesa de Las Condes se transformó en una de las voces más visibles en la defensa de los municipios de mayores ingresos. “Deja de mentir” respondió al alcalde Vodanovic por el debate sobre compensaciones e increpó sus dichos sobre que el Estado inyectaría $13 mil millones a su comuna. “El Estado no financia a Las Condes”, dijo. Además apuntó que hay un “oportunismo político de pegarle al gobierno justo cuando estamos con el tema (de la emergencia) en el norte”. Su posición refleja una tensión que trasciende el debate presupuestario: hasta dónde debe llegar la redistribución de recursos y cuáles son los límites de la solidaridad intercomunal.

Gustavo Alessandri: la presión por articular el municipalismo. Como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Zapallar (RN) ha intentado construir puentes entre municipios con intereses contrapuestos y transformarse en un interlocutor válido frente al Gobierno. Su desafío ha sido evitar que la discusión siga fracturando al mundo municipal, frente a las acusaciones de los alcaldes de oposición quienes lo señalan como responsable de no velar por los intereses de las comunas con menos recursos y no comunicar la diversidad de posturas que existen al interior de la AChM.

Alí Manouchehri: la emergencia como plataforma política. Los intensos temporales devolvieron al alcalde de Coquimbo al primer plano. Las críticas a la capacidad preventiva del Estado, los cuestionamientos a ministros y las reiteradas demandas por mayor apoyo para enfrentar las emergencias consolidaron a Manouchehri (independiente con apoyo PS) como uno de los alcaldes con mayor presencia mediática durante las últimas semanas. Su gestión volvió a demostrar cómo los embates climáticos se han convertido también en escenarios de evaluación política de los gobiernos locales.

Carla Amtmann: gestión territorial y presión al Estado. En Valdivia, Carla Amtmann (FA) enfrentó uno de los episodios más complejos provocados por las lluvias y el aumento de caudales. La alcaldesa combinó lo operativo con la exigencia de respuestas estructurales frente al cambio climático y la vulnerabilidad de las ciudades del sur. La jefa comunal ha insistido en la protección de humedales como un seguro de vida ante los impactos de la crisis climática, donde pese al récord histórico de lluvia y a la afectación de viviendas, las zonas de conservación de humedales han resistido de mejor forma. “Base sobre la que construimos vivienda, desarrollo económico y resiliencia frente al clima”, dijo en una columna publicada en El Mostrador.