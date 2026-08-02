Senapred ordena nuevas evacuaciones en Biobío y La Araucanía por desbordes de ríos

El avance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país obligó este domingo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a emitir nuevas alertas de evacuación preventiva mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), debido al riesgo de desbordes de ríos e inundaciones en comunas de las regiones del Biobío y La Araucanía.

Las evacuaciones se concentran principalmente en la comuna de Nacimiento, donde el aumento de caudales provocó sucesivas alertas durante la mañana. A las 09:35 horas, Senapred ordenó evacuar los sectores cercanos a la ribera del río Culenco por riesgo de desborde. Cuatro minutos más tarde, el organismo activó una nueva mensajería SAE para solicitar la evacuación de los sectores próximos al río Nicodahue por la misma causa.

Posteriormente, a las 09:44 horas, la autoridad amplió las medidas preventivas y llamó a evacuar los sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa, también en la comuna de Nacimiento, luego del desborde del río Taboleo.

Las alertas comenzaron durante la madrugada en la Región de La Araucanía. A las 02:04 horas, Senapred instruyó la evacuación de los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, debido al desborde del río Rehue.

El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) permite enviar mensajes de texto masivos a los teléfonos celulares ubicados en zonas de riesgo para advertir sobre amenazas graves derivadas de fenómenos naturales.

En esta oportunidad, las alertas responden al riesgo de desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas y aumento de caudales producto de las intensas precipitaciones.

Frente a estas emergencias, Senapred reiteró el llamado a la población a evacuar de inmediato cuando reciba una alerta SAE, mantener la calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia desplegados en terreno para resguardar la seguridad de las personas.