Trama bielorrusa: Fiscalía suma reportes de operaciones sospechosas de Gabriel Silber

La investigación por la denominada trama bielorrusa incorporó nuevos antecedentes financieros respecto del exdiputado Gabriel Silber. En el marco de las diligencias encabezadas por el fiscal de Los Lagos, Marco Muñoz, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) confirmó la existencia de diversos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados al abogado.

La solicitud de información fue enviada por el Ministerio Público el pasado 3 de julio y buscaba establecer si la UAF mantenía informes de inteligencia financiera, reportes de operaciones sospechosas, operaciones en efectivo o declaraciones de porte y transporte de dinero vinculadas a ambos investigados.

Las diligencias, según reportó La Tercera, forman parte del análisis patrimonial que la Fiscalía desarrolla desde hace varias semanas sobre Silber y Cornejo, revisando movimientos financieros, cuentas bancarias y bienes inscritos a su nombre, en una etapa previa a la formalización de cargos que enfrentará el exparlamentario.

Reportes financieros y rescates de APV

La respuesta de la UAF, remitida el 13 de julio por su director subrogante, Pablo Baeza, incluyó un informe reservado con antecedentes enviados por distintas instituciones financieras.

Entre ellos figura un reporte elaborado por Zurich Chile Seguros de Vida el 11 de mayo y otro de Consorcio, ambos de este año. Este último informa dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en enero y febrero de 2026. El mismo documento da cuenta de que el 20 de abril de este año Silber solicitó un rescate parcial por $30.004.045 desde una póliza de Ahorro Previsional Voluntario (APV), monto que fue pagado el 29 de abril mediante depósito en cuenta corriente, aplicándose además una retención de impuestos.

Asimismo, otro informe de Principal Administradora General de Fondos señala que el abogado abrió en 2021 dos cuentas de APV para invertir en fondos mutuos, aunque agrega que “no fue posible obtener información del tiempo y la forma en que se constituyó dicho ahorro”.

El reporte añade que el sistema interno de monitoreo identificó a Silber como una persona de interés por investigaciones anteriores, pero concluye que “si bien los traspasos de fondo se realizaron de Ahorros APV que mantenía en otras instituciones autorizadas en el año 2021, no es posible determinar el origen si estos fueron materializados mediante aportes directos o descuentos directos”.

Anteriormente, agrega el mismo documento, “en 2022 había sido revisado pero no se identificó un patrón anormal. Actualmente, dado que el sistema Gesintel lo considera una persona de interés por los casos en que se ha visto involucrado, se levanta nuevamente una -bloqueado- y se presume que los dineros aportados pueden provenir de fuentes ilícitas vinculadas con fraude al Fisco“.

La documentación también incorpora otros reportes emitidos por Consorcio durante 2025 y comienzos de 2026, relacionados con rescates anticipados de fondos previsionales efectuados por Silber pese a las condiciones tributarias desfavorables de esas operaciones.

Consultado por los antecedentes contenidos en el informe de la UAF, Gabriel Silber señaló al medio que “mi día a día se sostienen con mis propios ahorros previsionales, legítimos y previos a mi actividad profesional privada. La absoluta claridad y trazabilidad de estos fondos de APV constituyen la evidencia más clara de mi transparencia, descartando de plano cualquier sospecha sobre ingresos de procedencia injustificada”, afirmó.