“Mis muertos tristes”, de Pablo Larraín, tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunció que Mis muertos tristes de Netflix será parte de la competencia de la Sección Oficial en su 74º edición, que se realiza de 18 al 26 de septiembre.

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín (María, El Conde), basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, la historia está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Sánchez Álvarez y un gran elenco.

Producida por Fabula, la serie de 4 episodios se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, tras su paso por el Festival donde será presentada en formato de largometraje.

“Encantado de que ‘Mis muertos tristes’ forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Larraín sobre la relevancia de volver a participar en el Festival.

La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, de la premiada escritora y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.