“Mis muertos tristes”, de Pablo Larraín, tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián
La serie de cuatro episodios se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, tras su paso por el certamen español, donde previamente será presentada en formato de largometraje.
El Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunció que Mis muertos tristes de Netflix será parte de la competencia de la Sección Oficial en su 74º edición, que se realiza de 18 al 26 de septiembre.
Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín (María, El Conde), basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, la historia está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Sánchez Álvarez y un gran elenco.
Producida por Fabula, la serie de 4 episodios se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, tras su paso por el Festival donde será presentada en formato de largometraje.
“Encantado de que ‘Mis muertos tristes’ forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Larraín sobre la relevancia de volver a participar en el Festival.
La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, de la premiada escritora y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.
En la cinta, Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.
Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.
Ficha técnica
Dirección: Pablo Larraín
Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
Asistente de dirección: Waldo Salgado
Dirección de producción: Alejandro Wise
Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.
Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez.
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